À la découverte des plaisirs de la lecture à Saint-Amable avec une panoplie d’activités gratuites!

Crédit photo : Courtoisie

Le comité d’Éveil à la Lecture et à l’Écriture (ÉLÉ) de Saint-Amable vous invite à ses activités du Mois de la Lecture 2017, organisées durant le mois d’avril pour toute la famille

• 6 avril 2017 – CONTE POUR TOUS (0-5 ans) – 18 h 30 à 19 h 30 – Bibliothèque municipale *

Replongez dans votre enfance en revisitant les contes traditionnels en compagnie de votre enfant avec une histoire culte, un bricolage et une activité musicale, animés par l’équipe du CPE Miel et Melon.

• 8 avril 2017 – ATELIER DE CREATION D’UNE BANDE DESSINEE

Hôtel de ville – 10 h 30 à 12 h (5-7 ans) / 13 h à 14 h 30 (8-16 ans) *

La mise en scène, les plans et les angles de vue, les expressions et les onomatopées, le scénario, le découpage et les dialogues seront les notions abordées lors de cet atelier qui dévoilera les étapes de création d’une case de bande dessinée. Un canevas réutilisable sera remis à chaque participant pour qu’il puisse créer sa propre bande dessinée.

• 13 avril 2017 – SOIREE AVEC LES POMPIERS (5-12 ans)

18 h 30 à 19 h 30 – Bibliothèque municipale *

Découverte de certains outils de travail des pompiers et sensibilisation aux différents exercices d’évacuation des lieux publics.

• 13 avril 2017 – SALON DU LIVRE (Pour tous) – 15 h 45 à 19 h – École Le Sablier

• 14 avril 2017 – THEATRE Le petit monstre chocolaté (3-7 ans) – 11 h à 12 h – Hôtel de ville *

À la chocolaterie de Papi-Choco, on s’amuse comme des fous! Cependant, il ne faut pas trop manger de chocolat si on ne veut pas réveiller le petit monstre chocolaté. Timothé saura-t-il contrôler son penchant sucré pour le chocolat ? Malgré l’avertissement de son papi, il aura à faire face à ce monstre rigolo un peu trop gourmand… Retrouvez Manu et ses livres dans ce tout nouveau spectacle !

• 19 avril 2017 – HEURE DU CONTE EN PYJAMA (3-6 ans)

18 h à 19 h – Bibliothèque municipale *

Lecture interactive animée par des élèves de l’école secondaire François-Williams. Amenez doudou et toutou pour être confortable !

• 24 avril 2017 – JOURNEE D’AMNISTIE (Pour tous) – 10 h à 20 h – Bibliothèque municipale

Tous les abonnés de la bibliothèque peuvent rapporter, sans frais de retard, les livres dont la date de retour est dépassée.

• 25 avril 2017 – LA REBELLION CHEZ LES CRAYONS (2-7 ans) ET CAUSERIE-CONFERENCE POUR LES PARENTS *

18 h 30 à 19 h 30 – Bibliothèque municipale

L’équipe du CPE La Passerelle organise une activité pour les enfants de 2 à 7 ans afin de leur faire vivre un moment particulier de lecture avec la lecture de contes et des activités colorées ! Durant ce temps, les parents sont invités à une causerie-conférence sur le thème Lire à la maison avec nos jeunes. Comment créer des moments de bonheur autour de la lecture et de l’écriture à la maison ? Comment préparer son enfant à lire ? Comment développer le plaisir de lire ? Des idées concrètes vous seront présentées par Marie-Hélène Giguère, professeure au Département d’éducation et formation spécialisée de l’UQAM, pour vous aider à développer le plaisir de lire et le sentiment de compétence de vos enfants grâce à des activités de lecture.

Toutes les activités sont gratuites mais l’inscription à la bibliothèque municipale est obligatoire pour toutes les activités marquées d’un astérisque (*). Pour s’inscrire, communiquez avec la bibliothèque au 450 649-355 #253, à bibliotheque2@st-amable.qc.ca ou rendez-vous au 575, rue Principale.

À propos du comité d’Éveil à la Lecture et à l’Écriture (ÉLÉ)

Le comité Éveil à la Lecture et à l’Écriture (ÉLÉ) a été créé en 2009 grâce à une subvention du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Il a notamment pour mission de développer la curiosité et l’intérêt des enfants de 0 à 5 ans à la lecture et à l’écriture afin de promouvoir leur développement personnel et social et surtout d’assurer leur intégration et leur réussite en milieu scolaire. Ce comité regroupe des intervenants des milieux scolaires, des CPE, des services de garde, de la halte-garderie, du CLSC des Seigneuries, du milieu communautaires et des représentants de la Municipalité de Saint-Amable.

Une Politique de la Lecture à Saint-Amable

Dans sa Politique de la Lecture, la municipalité de Saint-Amable reconnaît la lecture à titre de valeur essentielle au développement de l’individu, de sa famille et de sa communauté. La lecture ouvre sur le monde et permet d’acquérir une foule de connaissances. Savoir lire constitue un enjeu social, économique et culturel. Elle est un des piliers du développement personnel et social dès le plus jeune âge.

La Municipalité de Saint-Amable en a fait une de ses priorités en soutenant des initiatives telles que la création du comité ÉLÉ, en s’associant aux activités du Mois de la Lecture et en offrant des activités et des services tels qu’une bibliothèque municipale de qualité pour tous les âges, l’inscription gratuite à la bibliothèque pour tous les Amabliens, le programme Une naissance, un livre, etc.