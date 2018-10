La CSMV fait connaître son plan quinquennal vers la réussite

Crédit photo : CSMV

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) a rendu public cette semaine le « Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 », un document qui décrit les enjeux et les orientations de l’organisme pour que tous les élèves atteignent la réussite. Du même souffle, la CSMV a convié l’ensemble du milieu scolaire à se mobiliser autour d’une vision commune sous le thème « La réussite à cœur ».

Le plan déposé se veut le fruit d’une vaste consultation réalisée auprès des principaux acteurs de la communauté scolaire. Inspiré des orientations du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), il établit de prime abord quatre enjeux principaux. Ceux-ci se déclinent en énoncés de principe pour encourager le développement du plein potentiel de tous les élèves, la collaboration et l’ouverture de la communauté éducative, l’adaptation des milieux de vie aux besoins d’apprentissage et au développement des compétences des élèves de même que le développement, dans un contexte de croissance accélérée de sa clientèle particulièrement celle issue de l’immigration, d’une organisation visionnaire qui s’ajuste, se transforme et évolue.

Il fixe aussi trois orientations : intervenir sans tarder, accompagner l’élève vers la réussite tout au long de son parcours scolaire et offrir un environnement scolaire sain, sécuritaire et ouvert sur la communauté. Le document décrit également 14 objectifs à atteindre en ce qui a trait à la compétence en français et à la diplomation.

« La réussite à cœur évoque de façon claire la bienveillance et l’engagement, et pour cela, il faut savoir bien s’entourer », a mentionné la présidente Carole Lavallée, en invitant la communauté scolaire, soit les membres du personnel de la CSMV, les parents et les partenaires à faire équipe dans la mise en œuvre du Plan d’engagement vers la réussite.

La CSMV scolarise annuellement plus de 37 000 élèves, ce qui la positionne parmi les plus importantes commissions scolaires au Québec. La clientèle issue de l’immigration représente 53 % de la population scolaire et provient de 148 pays. 31,1 % des élèves n’ont pas le français comme langue maternelle.