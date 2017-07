La croisière s’amuse!

L’été est enfin arrivé! Et qui dit été, dit « prendre du temps pour soi, en couple ou en famille » en faisant diverses activités. Avez-vous déjà pensé à une soirée ou un court séjour sur un bateau de croisière?

Parmi les activités les plus populaires, en partance du Vieux-Port de Montréal, il y a le souper-croisière urbain tapis rouge, à bord du Cavalier Maxim. « Pendant le souper, les gens ont droit à un mélange d’évasion gourmande et festive, comptant une table d’hôte de trois à six services, une soirée haute en animation sur la terrasse extérieure grâce aux prestations d’artistes de cirque de calibre international et d’un DJ sur place, d’expliquer Marie-Josée Tremblay, responsable des communications chez Croisières AML. Et avec les festivités entourant le 375e anniversaire de Montréal, les passagers ont la chance de passer sous le pont Jacques-Cartier lorsqu’il est illuminé. Ça crée un moment féérique. »

Il y a aussi les traditionnels « croisières et feux d’artifice », les mercredis et samedis soir, jusqu’au 5 août. « Pour être en première loge de l’International des Feux Loto-Québec, le Cavalier Maxim est le transport idéal pour le meilleur point de vue sur le spectacle! Et à la fin, DJ et ambiance propice à la fête et à la danse sur les terrasses du bateau. Un moment très agréable à passer avec son entourage », d’ajouter Mme Tremblay.

Si vous désirez en apprendre davantage sur l’histoire maritime de Montréal, Mme Tremblay suggère de participer aux croisières guidées de 20 kilomètres. D’une durée de 90 minutes, ces sorties sont offertes jusqu’au 11 octobre.

Une petite sortie en famille? Vos enfants pourraient aimer bruncher sur l’eau, le samedi ou dimanche matin, avec une animation spéciale pour eux; 90 minutes où ils n’auront pas le temps de s’ennuyer!

Enfin, si vous désirez passer une nuit entre amoureux, il vous est possible de naviguer Montréal-Québec. « Les passagers ont droit à une visite guidée surprenante et enrichissante qui dévoile les grands secrets des régions bordant le Saint-Laurent, de préciser Mme Tremblay. Une fois arrivés à Québec, ils peuvent également profiter de plusieurs heures de temps libre en soirée pour découvrir la Vieille Capitale. » Quatre départs sont prévus en août.

Croisières AML accueille plus de 550 000 passages par année. Il est donc recommandé de réserver votre événement dès que possible pour vous assurer de la disponibilité pour les trois mois qu’il reste à la saison 2017. Pour plus de détails sur les Croisières AML : www.croisieresaml.com.