La Contrecoeuroise Suzanne Parmentier reçoit le prix Hommage Aînés de la Montérégie 2018

Crédit photo : Gilles Pilette, photographe communautaire

Certaines personnes, malheureusement trop rares, sont de véritables mémoires vivantes et elles permettent à l’histoire d’une région de demeurer bien vivante pour les générations futures. À n’en pas douter, Suzanne Parmentier fait partie de ces précieuses personnes qui mettent en lumière le passé afin de mieux éclairer l’avenir.

Le 17 octobre dernier, la Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie (TRCAM) a procédé au dévoilement des récipiendaires des prix Hommage aînés de la Montérégie 2018 au cours d’une cérémonie réunissant les lauréats et de nombreux invités à Chambly. Lors de cet événement, cinq aînés d’exception ont été honorés, dont Mme Parmentier.

« Elle a toujours soutenu et défendu les droits de la femme s’impliquant tant au niveau social que culturel, ont souligné les responsables. Son engagement dans la société d’histoire du Haut-Saint-Laurent-Contrecœur lui permet de participer à l’album souvenir du 325e de la ville de Contrecoeur, au livre du centième anniversaire de la colonie de vacances de Contrecoeur, au livret contenant des biographies des présidentes du Cercle de fermières, à l’album des fêtes du 350e de sa municipalité. Tenace et appliquée, elle est source d’inspiration. Sa gentillesse et sa courtoisie n’ont d’égal que son intarissable puits de connaissances qu’elle n’hésite pas à partager avec plaisir », mentionne-t-on au sujet de cette dame qui est également membre depuis 1960 du Cercle de fermières de cette municipalité.

Servir l’autre sans rien attendre en retour

Parmi les autres lauréats, on remarque Jean Vocino, de Candiac, Micheline Lamoureux, de Longueuil, Jean-Pierre Reinesch, de Saint-Basile-le-Grand, et Raymond Bélanger, de Bromont.

Pour sa part, Yves Meunier, membre du C. A. de la TRCAM et responsable du dossier, a souligné l’apport essentiel de ces aînés dans leur milieu respectif. Il s’est dit vivement impressionné par la qualité des candidatures reçues et leur travail accompli. « Les lauréats ont tous en commun un désir de servir l’autre sans rien attendre en retour », a-t-il rappelé.

En soulignant le travail bénévole des lauréats, la TRCAM met en valeur ces personnes et vise à susciter chez les aînés de la Montérégie le goût de les imiter en mettant à profit les expériences vécues dans leur milieu respectif.