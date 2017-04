La conseillère Nicole Marchand nommée mairesse suppléante à Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal de Sainte-Julie a nommé la conseillère Nicole Marchand au poste de mairesse suppléante pour les mois de mai, juin et juillet 2017 lors de l’assemblée publique du 5 avril dernier.

Toute municipalité est tenue de disposer en tout temps d’un maire suppléant ou d’une mairesse suppléante en vertu de la Loi sur les cités et villes. La personne nommée à ce poste remplace au besoin la mairesse lors de différentes activités.

Conseillère municipale du district du Rucher depuis 1996, Mme Marchand est de plus :

présidente du Comité des politiques citoyennes

présidente du Comité de toponymie

membre du Comité de la sécurité publique

déléguée à l’Association du réseau francophone VADA (ville amie des aînés)

déléguée substitut au conseil d’administration de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent

célébrante pour les mariages et les unions civiles.

« Mme Marchand est très impliquée dans son milieu et généreuse de son temps. Je suis convaincue qu’elle assumera ses tâches de mairesse suppléante avec tout le dynamisme qu’on lui connaît », a déclaré la mairesse, Mme Suzanne Roy. Elle a également profité de l’occasion pour remercier la conseillère Isabelle Poulet qui occupe le poste jusqu’à la fin du mois d’avril.

Rubriques