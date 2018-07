La conseillère municipale de Saint-Amable Marie-Ève Tanguay au 1 000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie

Crédit photo : Courtoisie

Marie-Ève Tanguay s’est joint à l’Équipe UMQ (Union des Municipalités du Québec) dans le cadre de l’événement du 1000 km à vélo du Grand Défi Pierre Lavoie qui a eu lieu du 14 au 17 juin 2018. Pendant 60 heures de jour comme de nuit, l’équipe a sillonné le parcours à relais entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean et Montréal. La conseillère cumule 560 km sur les 1000 km de la distance totale, soit la plus grande distance parcourue de son équipe. En tant que parraine des élèves de l’école de l’Odyssée de Saint-Amable cette année, tous les fonds qu’elle amassera jusqu’au mois d’août seront remis à l’école pour promouvoir les saines habitudes de vie et pour l’inscription des enfants au défi des Cubes Énergie. Jusqu’à aujourd’hui, elle a recueilli des dons totalisant une somme de 2141 $.

Afin de souligner les 10 ans du Défi, Pierre Lavoie a réservé quelques surprises aux équipes participantes : un parcours allongé pour visiter la Ville de Valcourt ou encore des étapes obligatoires pour les cyclistes ‘’aguerris’’. La conseillère n’a pas baissé les bras ! « Est-ce que j’ai eu des doutes ? Plusieurs ! Est-ce que je le referais ? Bien sûr ! » souligne-t-elle. Rouler la nuit a été pour elle le moment le plus spécial de cette aventure, car c’est à ce moment où elle n’a ressenti aucune fatigue. Seules les lumières des vélos éclairaient la route, alors que la musique du VR en tête de peloton résonnait dans la nuit. Les citoyens étaient au rendez-vous et encourageaient les cyclistes au bord des rues. Un moment significatif et empreint d’une grande sérénité pour la cycliste.

Marie-Ève Tanguay pratique le vélo depuis trois ans et n’avait pas beaucoup d’expérience pour ce type de défi. « J’ai eu la chance de compter sur des mentors incroyables, Carmen McDuff la directrice générale de la Municipalité de Saint-Amable et son conjoint Pierre Chauvette, font partie du club de vélo Amavélo de Saint-Amable et m’ont permis de me préparer d’une façon tellement adéquate que je n’ai eu aucune douleur avant ou après l’épreuve » explique la conseillère. Elle remercie également sa famille, ses amis et ses collègues du conseil municipal pour leur appui inconditionnel sans qui elle n’aurait pu réussir le Grand Défi Pierre Lavoie. Comblée par son expérience, elle a rencontré les enfants de l’école à son retour pour leur faire part de son expérience et elle espère pouvoir les inspirer à être actif et à avoir de saines habitudes de vie.

Toute l’équipe du conseil municipal et de la Municipalité de Saint-Amable souhaite la féliciter pour cette belle réussite !