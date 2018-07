La Commission scolaire Marie-Victorin adopte un budget de 450 102 338 $

La fin des classes correspond non seulement aux vacances estivales mais aussi à la période de l’adoption du nouveau budget de la commission scolaire pour la prochaine année. À la CSMV, ce dernier s’élève à 450 102 338 $ pour l’année scolaire 2018-2019. Le Conseil des commissaires l’a entériné à sa séance publique du 26 juin dernier. Encore une fois cette année, 84 % des dépenses sont destinées aux services aux élèves, soit aux activités d’enseignement, de soutien à l’enseignement ainsi qu’aux services d’appoint comme le transport et les services de garde. Le budget prévoit aussi des frais administratifs de l’ordre de 4,07 %.

Précisons que la réforme du système de la taxe scolaire engendrera deux modifications importantes aux comptes de la taxe, soit un taux unique régional pour 2018-2019 et une exemption récurrente de 25 000 $ sur la valeur des immeubles imposables. De façon générale, cela représentera une diminution du compte de taxe à payer pour les contribuables. La CSMV a décrété un taux unique régional de taxation scolaire, soit de 0,17832 du 100 $ d’évaluation foncière.

« La présentation d’un budget équilibré demeure encore une fois un tour de force. Nous saluons le réinvestissement fait par le ministère de l’Éducation pour les élèves issus de l’immigration et pour les élèves en difficulté ainsi que le Plan d’action numérique en éducation. Cependant, lorsqu’on prend la mesure de ce qui serait requis pour l’ensemble de nos élèves, on ne peut que constater les besoins nombreux, d’une part, et les choix déchirants, d’autre part. Les membres du Conseil des commissaires encouragent le gouvernement à poursuivre ses investissements dans le secteur de l’éducation, entre autres, pour l’acquisition de nouveaux terrains pour la construction de nouvelles écoles requises pour nos élèves », a mentionné la présidente de la CSMV, Carole Lavallée.