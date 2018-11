La Commission scolaire des Patriotes choisit Luc Lapointe au poste de directeur général

Crédit photo : CSP

À l’occasion de sa séance régulière du 6 novembre dernier, le Conseil des commissaires a procédé à la nomination de Luc Lapointe au poste de directeur général de la Commission scolaire des Patriotes (CSP). Son entrée en fonction est prévue le 22 décembre 2018. Cette nomination fait suite à l’annonce du départ à la retraite de l’actuel directeur général, Joseph Atalla, qui quittera ses fonctions le 21 décembre prochain après 12 années de service à la CSP.

Depuis juillet 2011, M. Lapointe occupe le poste de directeur général adjoint à la CSP. Auparavant, il a œuvré au sein des écoles de la CSP pendant huit ans. Il a été directeur à l’école secondaire du Grand-Coteau, à l’école primaire Père-Marquette de même que directeur adjoint à l’école secondaire Ozias-Leduc. Il a également enseigné les sciences physiques et la chimie pendant six ans avant son arrivée à la CSP.

« Je suis très heureuse de confier ces nouvelles fonctions à M. Lapointe, qui a démontré un leadership remarquable et de grandes aptitudes de gestion tout au long de sa carrière, a indiqué Hélène Roberge, présidente de la CSP. Ayant récemment assumé l’intérim à la direction générale, son expérience, sa connaissance pointue de notre organisation et sa capacité à gérer des projets diversifiés et complexes permettront à la CSP de poursuivre sa mission et de mettre en place le Plan d’engagement vers la réussite, afin d’assurer la réussite de tous nos élèves, jeunes et adultes. »

(Source : CSP)