La Commission scolaire des Patriotes annonce la nomination de trois commissaires

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a le plaisir d’annoncer la nomination de trois commissaires qui viennent ainsi combler les trois postes laissés vacants le 7 novembre dernier.

Les circonscriptions suivantes seront représentées par :

Mme Sylvette David, circonscription no 8 (Saint-Bruno-de-Montarville);

Mme Mélanie Demers, circonscription no 9 (Chambly);

Mme Karyne Brossard, circonscription no 11 (une partie de Boucherville).

Rappelons que l’élection scolaire générale qui devait se tenir le 4 novembre 2018 a été reportée au 1er novembre 2020 et que dans l’intervalle, toute vacance à un poste de commissaire est comblée par le Conseil des commissaires plutôt que par une élection partielle. Les commissaires nouvellement en poste occuperont ainsi leur fonction jusqu’aux prochaines élections scolaires générales prévues pour le 1er novembre 2020.

Ces nominations font suite à l’appel de candidatures qui s’est tenu du 15 octobre au 9 novembre 2018, au cours duquel 27 personnes se sont montrées intéressées à occuper un poste de commissaire. Chaque dossier de candidature a été étudié par le Conseil des commissaires. Au terme de cette analyse, et en tenant compte des recommandations du Comité de parents, le Conseil des commissaires a procédé à la nomination des nouveaux commissaires lors de sa séance ordinaire du 4 décembre 2018.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons mesdames Sylvette David, Mélanie Demers et Karyne Brossard au sein du Conseil » a déclaré Hélène Roberge, présidente du Conseil des commissaires. « Leurs qualités personnelles, leurs aptitudes professionnelles respectives ainsi que leur très grande expérience auprès de conseils d’établissements et du Comité de parents de la CSP, contribueront à l’enrichissement de tous, spécialement de nos élèves. Je souhaite également remercier les nombreuses personnes qui ont posé leur candidature. Je me réjouis de cette très grande participation qui témoigne de l’intérêt de la population pour la démocratie scolaire ».

Mme Roberge a également tenu à remercier les trois commissaires démissionnaires, Josée Bissonnette, Christian Huppé et Carole Vigneault, pour leur implication au cours des dernières années.

(Source : CSP)