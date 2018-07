La Commission scolaire des Patriotes accueille une nouvelle directrice générale adjointe

Crédit photo : CSP

Lors de sa séance en ajournement du 26 juin, le Conseil des commissaires a procédé à la nomination de madame Iris Montini au poste de directrice générale adjointe de la Commission scolaire des Patriotes (CSP). Celle-ci est entrée en fonction le 1er juillet. Elle vient compléter l’équipe actuelle formée de monsieur Joseph Atalla, directeur général et de trois directeurs généraux adjoints, madame Linda Fortin ainsi que messieurs Luc Lapointe et Patrick Mendes.

Madame Montini est titulaire d’un baccalauréat en droit et membre du Barreau du Québec. Elle a débuté sa carrière à titre d’avocate dans un cabinet privé. Par la suite, elle a occupé les fonctions de coordonnatrice et de conseillère en gestion du personnel au Secrétariat général de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. Depuis 2011, Madame Montini occupe le poste de directrice adjointe du Service du secrétariat général et des communications.

« Au nom du Conseil des commissaires, je suis très heureuse de confier ces nouvelles fonctions à une personne qui détient une grande expertise et qui a manifesté tout au long de sa carrière un leadership remarquable », a indiqué Hélène Roberge, présidente de la CSP.

