En cette rentrée scolaire, le cégep Édouard-Montpetit est fier de compter cinq nouveaux participants, dont l’humoriste Katherine Levac, à sa campagne de valorisation de la langue française.

Mohamed Kheireddine Kourdassi, joueur de soccer de l’Impact de Montréal et diplômé d’Édouard-Montpetit, Isabelle Larochelle, professeure au Département de techniques d’intégration multimédia, Eugenia Reznik, artiste, et Karine Potvin, gestionnaire de projets et responsable de la francisation à la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud sont aussi du nombre et des nouveautés du mois de septembre. Dans leur témoignage respectif, chacun rappelle combien le français est une langue utile, vivante et variée qui permet d’aller vers l’autre, de rire, de faire des affaires et de créer tout en exprimant son unicité. La langue est un héritage qui nous habite tout au long de notre vie.

Pour lire les textes qu’ils ont composés, les entrevues qu’ils ont accordées ou pour visionner leur témoignage tout en découvrant les autres nouveautés de septembre, consultez la vitrine Web Le français s’affiche : www.cegepmontpetit.ca/lefrancais-saffiche.

Parmi ces nouveautés se trouvent également :

Les mots de l’œil, un lexique de vocabulaire destiné aux étudiantes et aux étudiants en Techniques d’orthèses visuelles, conçu par les professeures Sophie Bellavance et Sophie Larrivière, avec la participation de Caroline H. Boucher, et présenté par la présidente de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec, Brigitte Robidas ;

un jeu linguistique intitulé « Les mots qui bougent » où l’on s’interroge sur la signification du mot « oseille » et sur celle de l’expression « les bras m’ont tombé » ;

ainsi que la suggestion de lecture de Guillaume Barette, étudiant en Techniques de génie aérospatial, à l’ÉNA, et celle des professeurs du Département de Techniques d’orthèses visuelles.

Le public peut aussi découvrir, dans « Le Coin des expressions », le court-métrage intitulé « Entre chien et loup » qui a été conçu et réalisé par Lawrence-Alexandre Charland et Maria-Laina Coupal, deux diplômés du cégep Édouard-Montpetit.

Enfin, toute la population est invitée à assister à la conférence du bédéiste Michel Rabagliati, le mercredi 26 septembre 2018, à la bibliothèque de l’École nationale d’aérotechnique, affiliée au Cégep, de 13 h à 14 h, à Saint-Hubert.

Le français s’affiche en bref

Lancée en décembre 2015, la vitrine Web intitulée Le français s’affiche se veut un centre virtuel de références destiné à l’amélioration et à la promotion de la langue française. Ce contenu, à la fois ludique et dynamique, permet de faire découvrir à la communauté la beauté et la richesse de la langue française sous toutes ses formes. Le français s’affichevise également à outiller le personnel et les étudiants dans leur pratique du français en proposant une foule d’outils et d’exercices pratiques pour parfaire ses connaissances et sa maîtrise de l’orthographe, la grammaire, la ponctuation et la syntaxe.

(Source : cégep Édouard-Montpetit)