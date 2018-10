La cohorte Leadership au féminin 2018 de la CCIRS se termine avec succès

Crédit photo : CCIRS

C’est devant plus d’une soixantaine de femmes que s’est couronnée la fin de la première édition du programme Leadership au féminin de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud. Lors de cette soirée, madame Michèle Boisvert, première vice-présidente, rayonnement des affaires, à la Caisse de dépôt et placement du Québec a livré une conférence traitant de la réalité et des enjeux de l’entrepreneuriat féminin. Elle a ensuite animé un panel composé de femmes d’affaires de la région : Annick Ouellet de COREF, Karine Gagner de FDMT et Éloïse Beaulé de District 1 lasertag.

Madame Boisvert a profité de l’événement pour réitérer que la diversité est payante au sein d’une entreprise. « Les hommes et les femmes ne pensent pas de la même façon, c’est donc enrichissant à tous les points de vue. Plus de femmes en entreprises, égal plus de productivité et plus de femmes dans les conseils d’administration, égal plus de succès. »

Lors du panel, Annick Ouellet, entrepreneure en construction, a témoigné des motivations qui l’ont poussée à être en affaires. « Je suis très fière de dire à ma fille qu’une femme peut tout faire, même dans un milieu historiquement masculin ; qu’elle peut défoncer des portes pour avancer dans la vie à grands pas. »

Au sujet de sa participation à la cohorte Leadership au féminin, madame Beaulé a affirmé : « C’est très enrichissant de faire partie d’un réseau dans lequel on peut échanger sur nos réalités et nous permettre de nous propulser avec des professionnels, un coach ou un mentor. »

La directrice générale Stéphanie Brodeur a saisi l’occasion pour lancer la période de mise en candidature pour la cohorte 2019 qui débutera le programme en janvier prochain. Les futures participantes ont jusqu’au 16 novembre prochain pour faire parvenir leur formulaire, lequel est disponible sur le site de la CCIRS au ccirs.qc.ca.

En début d’événement, Fannie Noël, directrice financement corporatif à la BDC, est venue confirmer la contribution majeure de la BDC, afin de soutenir le programme leadership au féminin 2019 de la CCIRS.

(Source : CCIRS)