La CNESST fait connaître ses lauréats de la région de Longueuil

Crédit photo : CNESST

Grands Prix santé et sécurité du travail

À chaque année, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) remet ses Grands Prix santé et sécurité du travail afin de souligner les initiatives des entreprises et des organismes en cette matière. L’organisme a récemment fait connaître les lauréats de la région de Longueuil lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Laprairie. Trois entreprises et deux organismes publics ont été récompensés pour leurs réalisations dans la catégorie Innovation.

Dans la catégorie des organismes publics, la Commission scolaire Marie-Victorin, dont le siège social est établi à Longueuil, s’est distinguée pour avoir fabriqué un support amovible pour escabeaux, ce qui facilite le remplacement des tubes fluorescents. Changer ce genre d’appareil d’éclairage peut être exigeant. Pour diminuer les allers-retours dans les escabeaux, un support amovible qui s’installe à l’aide de crochets sur plusieurs modèles a été conçu. Cet élément permet des positions sécuritaires. Grâce à cette innovation, le travail des ouvriers d’entretien et des concierges est grandement facilité et aide à diminuer les risques de chute.

Toujours dans la même catégorie, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a été récompensé pour la mise en place d’un réservoir-récupérateur servant à réinjecter l’hypochlorite de sodium dans le système de traitement des eaux à l’usine de filtration locale. Pour bien accomplir leurs tâches, les employés de cette usine devaient monter dans l’escabeau avec une chaudière de produits chimiques dans les mains afin de la vider dans un grand réservoir. Pour enrayer cette difficulté, le réservoir-récupérateur a été créé. Les opérateurs n’ont plus à manipuler les produits chimiques ni même à utiliser l’escabeau.

Catégorie PME, Greenfield Global Québec , de Varennes, figure aussi parmi les récipiendaires. Les travailleurs étaient contraints de remplacer, à bout de bras, des variateurs de vitesse. Cette tâche ne pouvait être réalisée avec des outils de levage standards en raison d’un espace de travail confiné. Pour remédier à cette situation, un appareil de manutention hydraulique mobile a été fabriqué. Cette innovation permet de soulever et de manipuler le variateur de vitesse avec de moindres efforts, ce qui réduit grandement les risques de blessure.

Du côté des grandes entreprises, Services de distribution Ikea, à Brossard a aussi eu droit au même type de prix pour avoir installé dans son entrepôt des « indicateurs préventifs de colonnes » tandis que Fedex Supply Chain, de Coteau-du-lac, s’est démarqué par la création d’un support qui permet de déplacer les piles de chaises sans effort à l’aide d’un transpalette électrique.

Les cinq lauréats se retrouvent en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2019.