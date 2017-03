La CCIRS présente les entreprises finalistes de la 33e édition des Prix Excellence 2016‐2017

Crédit photo : CCIRS

(Communiqué de la Chambre de commerce et d’Industrie de la Rive-Sud)

Plus de 150 personnes ont assisté le 16 mars au dévoilement des entreprises finalistes du prestigieux concours des Prix Excellence de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive‐Sud (CCIRS). La 33e édition du Gala Dominique‐Rollin se tiendra le 10 mai prochain à l’Étoile du Quartier DIX30.

Une ambiance fébrile régnait au Groupe Serdy lors de l’annonce des finalistes des 10 catégories.

«D’année en année, nous sommes impressionnés par la qualité et l’innovation des entreprises candidates. C’est une belle aventure qui débute pour les entreprises qui ont été sélectionnées, une belle vitrine. Vous pouvez être fiers de faire partie des entreprises qui font rayonner la Rive‐Sud», a déclaré Richard D’Amour, 1er vice‐président de la CCIRS.

Réparties en 10 catégories distinctes, les 28 entreprises finalistes sont officiellement dans la course pour les grands honneurs du Gala Dominique‐Rollin. Lors de cette soirée de couronnement seront également décernés le prix Entreprise de l’année, le Prix Coup de cœur ainsi que le Prix Développement durable attribué à l’entreprise qui a démontré un souci quant à la préservation de l’environnement.

Le Gala Dominique‐Rollin sera coanimé par Paméla Beaudry, animatrice radio et d’événements et Annie Bienvenue, conférencière renommée. Quant au jury, il est présidé pour une dernière année par monsieur Jean‐Paul Gagné, éditeur émérite du journal Les Affaires. Enfin, madame Isabelle Lemieux, CPA et CA chez Demers Beaulne, agit à titre de vérificatrice officielle des cahiers de candidatures.

Il est possible de réserver vos billets pour cette 33e édition du concours via ccirs.qc.ca. Félicitations aux finalistes!

Entreprises finalistes

Commerce de détail

Chambly Honda

Chambly

Jean Bouffe

Longueuil (Saint‐Hubert)

Électroménagers Longueuil

Longueuil

Entreprises de service de moins de 50 employés

Laforge Environnement

Boucherville

Multi Pression L.C. inc.

Boucherville

Solutions TGB

Saint‐Mathieu‐de‐Beloeil

Entrepreneurs et métiers de la construction

Gestion Pierre Bourdon inc.

Brossard

Les Entreprises S.B.G. inc.

Sainte-Julie

Entreprises de service de 50 employés et plus

Infrastructel

Longueuil

Navada Ltée

Longueuil

Nouvelle entreprise

Brasserie New Deal Co.

Boucherville

District 1 Lasertag

Saint-Bruno-de-Montarville

Koze

Longueuil

Entreprise manufacturière et/ou de distribution de moins de 10 millions de dollars

Éclairage Quattro inc.

Longueuil

Les Entreprises Catsports inc.

Boucherville

Scène Éthique inc.

Varennes

Solutions murales Proslat inc.

Châteauguay

Innovation et technologies

Cookina inc.

Brossard

ISAAC Instruments

Chambly

PAD Peripheral Advanced Design inc.

Saint-Bruno-de-Montarville

Entreprise manufacturière et/ou de distribution de 10 millions de dollars et plus

Fibrobec

Beloeil

Les Compounds Felix inc.

Longueuil (Saint‐Hubert)

Relève et transfert d’entreprise

GLT+

La Prairie

Les technologies Polycontrôles inc.

Brossard

Magnor

Boucherville

Exportation

Elka Suspension inc.

Boucherville

Exprolink

Longueuil

InnuScience

Sainte-Julie