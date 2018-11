La CCIRS honorée au Gala des chambres de commerce 2018

Crédit photo : CCIRS

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a remis le prix Développement économique à la Chambre de commerce et d’Industrie Rive-Sud (CCIRS) lors de son récent Gala des chambres de commerce 2018 à Québec. Cette distinction résulte du travail de la CCIRS dans le dossier de la Coalition A-30, son principal cheval de bataille au cours de la dernière année. L’organisme s’est démarqué en mobilisant les milieux économique et politique de même que la population autour d’une thématique majeure. Avec des partenaires issus de différents milieux, il a servi de tribune, de point de rassemblement et de centre de coordination de tous les intérêts de ses alliés.

« Nous sommes très fiers d’avoir réussi à rassembler les entreprises et les élus municipaux afin de parler d’une seule voix et faire front commun pour demander des solutions immédiates aux problèmes de congestion de l’autoroute 30. Cette mobilisation sans précédent a été possible grâce à la grande collaboration de tous les acteurs locaux. C’est pourquoi je tiens à remercier les chambres de commerce limitrophes qui se sont jointes à nous : la CC Royal-Roussillon, la CC du Haut-Richelieu, la CC de la Vallée du Richelieu, la CC de St-Bruno, la CC de Chambly et la CC de Sorel-Tracy. Si notre chambre rayonne, la vôtre rayonne et si celle-ci rayonne, notre chambre en fait autant », a mentionné Stéphanie Brodeur, directrice générale de la CCIRS.

Le Gala des chambres de commerce de la FCCQ honore depuis plus de 20 ans le travail et les accomplissements des chambres de commerce et de leurs équipes. « Nos chambres et leurs équipes déploient une énergie remarquable tout au long de l’année pour stimuler la vie économique et accompagner les entreprises de leur territoire. Ce sont des gens comme ceux de la CCIRS qui font la force de notre réseau et nous sommes fiers de leur rendre hommage », a indiqué Stéphane Forget, président-directeur général de ce regroupement.