La CCIRS accueille favorablement la vision du transport en commun 2025 des maires de l’agglomération de Longueuil

La CCIRS salue l’initiative des élus et du RTL pour leur vision du transport en commun 2025. Cette grande concertation sans précédent a comme objectif d’augmenter la part modale du transport en commun. Les maires misent donc sur un nouveau réseau flexible qui permettra de diminuer le temps de déplacement et la desserte de nouveaux secteurs.

Présente lors du dévoilement de la vision transport en commun 2025, la présidente de la CCIRS, Catherine Brault, se réjouit de l’initiative. « J’ai beaucoup aimé ce que j’ai entendu ce matin. Cela va dans le sens des démarches entamées par la Coalition A-30 le printemps dernier. Une meilleure gestion du transport de personnes par le transport en commun permettra d’alléger le réseau routier ce qui occasionnera une meilleure fluidité du transport des marchandises. C’est une excellente nouvelle pour l’effervescence et la vitalité économique de la région. »

Lors de son allocution, Sylvie Parent, mairesse de Longueuil, mentionnait l’urgence d’agir : « La Rive-Sud a assez attendu. Il faut se poser la question : comment pourrions-nous continuer à prospérer sans le réaliser ? (en référence au plan de la vision du transport en commun 2025) »

La CCIRS souhaite apporter son appui à cette initiative et suivra de près l’évolution et la réalisation de ces grands projets.

(Source : CCIRS)