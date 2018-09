La CAQ promet un accès à un médecin ou à une “super infirmière” en moins de 48 heures

Crédit photo : iStock

Au terme de 15 ans de gouvernement libéral, 59 % des Québécois sont toujours incapables de voir un médecin quand ils en ont besoin. « Qu’est-ce que ça donne d’avoir un médecin de famille si on ne peut pas le voir quand on est malade ? », s’est questionné François Legault, le 2 septembre dernier, en compagnie des candidats de la CAQ Danielle McCann (Sanguinet), Lionel Carmant (Taillon), Claude Bourbonnais (Vaudreuil) et Marilyne Picard (Soulanges).

Avec un gouvernement de la CAQ, tous les Québécois auront un médecin de famille et pourront le consulter, lui ou une infirmière praticienne spécialisée, à l’intérieur d’un délai maximal de 36 heures, d’ici 4 ans.

La CAQ effectuera une révision complète du mode de rémunération des médecins de famille pour favoriser une meilleure prise en charge des patients. L’échec de la réforme Barrette à cet égard est manifeste : plus de 1,6 million de personnes n’ont toujours pas de médecin de famille. Le chef de la CAQ a d’ailleurs rappelé qu’avant son entrée en politique, Philippe Couillard plaidait pour un changement du mode de rémunération des médecins de famille, dont la majeure partie est fondée sur le paiement à l’acte.

Un gouvernement de la CAQ veillera aussi à accélérer le déploiement de l’accès adapté. Avec l’équipe du changement, les heures d’ouverture seront élargies dans certains GMF, les CLSC et les anciennes cliniques réseau.

En 2003, Jean Charest et Philippe Couillard avaient promis d’éliminer l’attente en santé. Quinze ans et des dizaines de milliards de dollars plus tard, nous sommes forcés de constater que les discours de Charest, Couillard, Bolduc et Barrette n’auront été en définitive qu’une succession de promesses brisées.

« J’ai une équipe très solide en santé, incarnée par Danielle McCann et Lionel Carmant. J’ai une très grande confiance en eux et je suis profondément convaincu qu’on va réussir à atteindre nos objectifs », a conclu François Legault, député de L’Assomption et chef de la Coalition Avenir Québec

EN BREF, SELON LA CAQ :

– Tous les Québécois doivent avoir accès à un médecin de famille

– Chaque patient pourra consulter un médecin de famille ou une super infirmière le jour même où il en fait la demande ou le lendemain, donc en mois de 36 heures

– La CAQ verra à ce qu’il y ait plus d’accès adapté et plus d’heures d’ouverture