La Bouchervilloise Ginette Reno de retour avec un nouvel album

À jamais… son testament en chansons

C’est chez elle, à Boucherville, que Ginette Reno a présenté aux médias son nouvel album. Intitulé À Jamais, il est composé de treize titres qui lui ressemblent et conçu avec plusieurs grands collaborateurs.

En presque 60 ans de carrière, et âgée de 72 ans, la chanteuse affirme que cet album est peut-être son testament. « Je sais que je devrai un jour quitter ce monde et je ne veux pas laisser n’importe quelle chanson sur mon chemin. Avant, quand j’étais jeune, je disais toujours que je chantais comme si c’était la première fois. Et plus je vieillis, tout ce que je fais, je le fais comme si c’était la dernière fois. Chacune des chansons de cet album a été choisie soigneusement. Elles sont toutes vraies et disent quelque chose. Les paroles sont pour moi importantes, et parfois même plus que la musique. Ginette est plus dedans que jamais alors que Ginette Reno a pris moins de place. »

À jamais est le titre de l’album et également celui d’une chanson qu’elle a écrite tout comme elle a aussi signé La maison est grande. Les deux sont accompagnées de la musique de Romano Musumarra.

Elle aime les treize chansons (c’est aussi son chiffre chanceux) et les présente une à une. « On ne fait que passer en est une qui me procure une grande joie. J’en suis littéralement tombée amoureuse. » La musique est de Jacques Veneruso qui a composé plusieurs succès pour Céline Dion.

Et il y a La grosse. « Je me suis toujours demandé jusqu’à quel point une chanteuse pouvait se dévoiler ou chanter ce qu’elle vit. Parce que j’avais cette envie folle d’une chanson qui s’appellerait ‘’La grosse’’. J’avais même pensé appeler mon album ainsi. En France, on m’a souvent appelée comme cela. Je me disais que je frapperais fort et juste. C’est finalement mon agent Lionel Lavault qui est allé chercher cette chanson. Je lui ai passé la commande un peu comme on passe une commande d’épicerie. Je lui ai fourni tous les textes que j’avais commencés sur le sujet et j’ai finalement reçu cette chanson de Rick Allison et Thierry Sforza.»

On retrouve également sur le disque On en est là chanté en duo avec Linda Lemay. « J’avais rencontré Linda sur un plateau de tournage et je lui avais demandé de m’écrire une chanson qui raconterait l’histoire de deux femmes amoureuses du même homme, où la plus jeune l’emporterait sur la première. Quand je l’ai enregistrée, je me suis mise à pleurer. C’est une chanson remplie d’émotion qui parle d’elle-même. C’est un véritable joyau.»

Ginette Reno a aussi révélé qu’elle sortirait l’an prochain un autre album qui comportera de grands succès en anglais.