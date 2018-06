La bibliothèque de l’école Paul-VI sera rénovée avec le soutien de la communauté et du secteur privé

Les membres du conseil d’établissement de l’école Paul-VI travaillent depuis un an et demi sur un projet mobilisateur visant à transformer la bibliothèque de l’école en un environnement plus attrayant pour la lecture. Ils ont formé un comité en ce sens pour faire cheminer ce dossier. Des parents bénévoles ont élaboré des plans d’architecture pour illustrer l’aménagement qu’ils ont imaginé pour ce local. Comme la commission scolaire ne dispose pas de fonds pour ce type de travaux, le conseil d’établissement a entrepris des démarches auprès du secteur privé pour soutenir ce projet de réfection.

Des délégués du groupe de travail ont frappé à la porte de Lowe’s Canada dont le siège social est établi à Boucherville. « Le projet qu’on nous a présenté a été très emballant », a affirmé le vice-président aux communications de l’entreprise, Jean-Sébastien Lamoureux. La compagnie a récemment mis sur pied un programme de soutien nommé Héro. Dans cette perspective, les trois magasins RONA et Réno-Dépôt situés à Boucherville porteront cette cause en invitant leurs clients à faire un don pour le projet de rénovation de la bibliothèque durant le mois de septembre.

Lowe’s remettra 1 $ supplémentaire pour chaque 2 $ reçu jusqu’à concurrence de 2000 $ par magasin. Ils ajouteront un don de 2500 $ et appuieront le projet de réaménagement pour l’achat des matériaux nécessaires. À ce jour, le conseil d’établissement a amassé quelque 30 000 $ pour le projet de la bibliothèque en organisant diverses activités-bénéfice. Il a bon espoir d’atteindre ses objectifs avec ce partenariat auprès des magasins des bannières de Lowe’s. Le coût global des travaux prévus à la bibliothèque de l’école Paul-VI s’élève à 65 000 $.

Plans

Les plans des transformations présentent des sections très bien conçues : dans un coin, une installation en estrade avec des coussins au sol qui pourra accueillir une classe de 25 enfants pour des animations, ailleurs des endroits de travail ou de lecture sous forme de maisonnettes, de l’autre côté, un mur de verre pour voir l’intérieur du local à partir du corridor de l’école, les rayons pour les livres placés en angle, sans oublier des espaces pour les plus jeunes du pré-scolaire, les postes d’ordinateur et le bureau de prêt.

La bibliothèque dispose d’un choix de livres au goût des enfants. Elle en acquiert pour environ 2000 $ par année en moyenne. Récemment, l’école a obtenu une enveloppe de 5000 $ du ministère de l’Éducation pour de nouvelles acquisitions.

Si les résultats du programme de soutien avec Lowe’s se révèlent porteurs, les travaux de rénovation de la bibliothèque scolaire devraient commencer à l’été 2019 et être terminés pour la rentrée scolaire de cette même année. Dans ce dossier, le conseil d’établissement de l’école aura la responsabilité des appels d’offres. Le contrat sera attribué selon les règles de l’art, a confirmé la présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge.