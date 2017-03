La 2e édition du Salon des camps se tiendra le 26 mars à Boucherville

(Communiqué de la Ville de Boucherville)

La Ville de Boucherville est heureuse de convier la population à la 2e édition du Salon des camps qui aura lieu le 26 mars prochain, de 13 h à 16 h, au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, situé au 1075, rue Lionel-Daunais. L’entrée est gratuite.

Lors de ce salon, il sera possible de rencontrer les responsables des camps de jour offerts aux Bouchervillois de 5 à 17 ans, poser vos questions sur les programmes d’activités, le déroulement d’une journée type, les normes de sécurité et d’encadrement, etc. Les exposants seront heureux de répondre aux questions du public et d’apporter leur aide afin de faire un choix éclairé pour les enfants cet été. Tous les membres de la famille sont les bienvenus.

Pour découvrir l’ensemble de l’offre, il suffit de consulter Le répertoire des camps d’été dans le Programme de loisirs Printemps-Été 2017 dont la distribution a été effectuée du 14 au 16 mars à tous les foyers bouchervillois.

Salon des camps

Dimanche 26 mars

13 h à 16 h

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

1075, rue Lionel-Daunais

Renseignements

Ligne info-loisirs 450 449-8640

boucherville.ca/campsdejour