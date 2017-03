La 2e édition du Marathon SSQ de Longueuil se prépare

Crédit photo : Ville de Longueuil

(Communiqué de la Ville de Longueuil)

La Ville de Longueuil a dévoilé la programmation officielle de la grande fin de semaine des 36 H en action qui se déroulera du 19 au 21 mai 2017 et durant laquelle se tiendra la deuxième édition du tant attendu Marathon SSQ de Longueuil. Cette annonce s’est déroulée au Colisée Jean-Béliveau en compagnie de la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, d’élus, de partenaires et de nombreux invités de la scène sportive. L’événement a été animé par la toute nouvelle porte-parole : la productrice et animatrice Alexandra Diaz.

« Longueuil et ses partenaires sont fiers de présenter un tout nouveau parcours et site d’accueil pour cette deuxième édition, ici même, au Colisée Jean-Béliveau. Une ambiance festive règne aujourd’hui dans le cadre de ce lancement, une prémisse à la fébrilité que nous retrouverons au fil de départ le jour du marathon le dimanche 21 mai prochain ! Nous sommes également bien heureux qu’Alexandra Diaz se joigne à nous, une femme de son temps qui prône les saines habitudes de vie », a indiqué la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire.

« Je suis ravie d’être la porte-parole de cette grande fin de semaine d’activités familiales. Je suis une fervente des saines habitudes de vie et le sport fait partie intégrante de mon quotidien. C’est pour moi une fierté de participer à ce grand rendez-vous printanier, qui rejoint mes valeurs en tant que femme, sportive et mère de famille », a ajouté la porte-parole de l’événement, Alexandra Diaz.

Une programmation qui fera bouger !

Au cours de cette longue fin de semaine de mai, les citoyens et les visiteurs pourront profiter d’un Salon des saines habitudes de vie revampé, au Colisée, qui aura lieu en marge du marathon, le vendredi et le samedi. Plusieurs zones y seront aménagées pour favoriser la pratique d’activités physiques et la découverte de sports inédits. Ateliers, conférences et ruelle des saveurs seront également au menu pour le plus grand plaisir des petits et des grands, sans compter la tenue du Marathon SSQ de Longueuil qui propose, pour le dimanche, des parcours de 1 km, de 3 km, de 5 km, de 10 km, de 21,1 km et de 42,2 km. Certains circuits peuvent aussi être pratiqués à la marche dont les 1 km, 3 km, 5 km, et 10 km. Les inscriptions sont encore possibles au marathon-ssq-longueuil.com.

Notons que le Marathon SSQ de Longueuil est organisé par Les Courses Thématiques, en partenariat avec SSQ Groupe financier et la Ville de Longueuil. Pour connaître toutes les informations en lien avec cette programmation, ou pour revivre la première édition du marathon en son et en images, visitez longueuil.quebec.