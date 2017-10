Kyrielle d’activités pour la Semaine des bibliothèques publiques du Québec à Boucherville

C’est avec fierté que la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère célèbrera, du 21 au 28 octobre, la Semaine des bibliothèques publiques du Québec.

Cette année encore, de nombreuses activités sont prévues à la bibliothèque pour souligner ce bel événement! Les adultes sont conviés, le 21 octobre, à la présentation de Laurence Gagné, restauratrice, lors de laquelle vous découvrirez les techniques de restauration des vitraux, ou encore à la conférence « De journaliste à romancière », une rencontre avec l’auteure Nathalie Roy, le 26 octobre. Les ados, quant à eux, ne voudront pas manquer le party d’Halloween fluo qui aura lieu le 27 octobre, au Quartier B. Toutes ces activités sont gratuites!

Finalement, le 28 octobre, le violoncelliste Philippe Muis d’Entremont offrira une prestation de 11 h 30 à 12 h 15 et de 13 h à 13 h 45.

La Semaine des bibliothèques publiques du Québec est célébrée chaque troisième semaine d’octobre depuis une vingtaine d’années. Ces festivités sont une occasion de rappeler le rôle important que jouent les bibliothèques publiques au niveau culturel, social et communautaire.

Plus que jamais, les bibliothèques publiques sont au cœur de leur communauté! Rassembleuses, elles offrent à l’ensemble de leurs citoyens des ressources littéraires, documentaires et ludiques variées, des activités pour tous, des lieux de rencontre, d’échange et de rassemblement inspirants qui brisent l’isolement des uns et stimulent la créativité des autres.

Soyez des nôtres pour cette belle fête!

Renseignements

boucherville.ca

450 449-8650

(Source : Ville de Boucherville)