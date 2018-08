Karl Dery du Club Taekwondo Boucherville a participé au World Taekwondo GP de Moscou

(Communiqué de presse) Karl Dery, directeur technique du Club Taekwondo Boucherville a accepté l’invitation de World Taekwondo (WT). Sommité reconnue comme arbitre de taekwondo au Québec, monsieur Dery a eu le privilège d’agir comme arbitre à la prestigieuse compétition du World Taekwondo Grand Prix qui s’est déroulé à Moscou du 10 au 12 août.

Il s’agit d’une compétition de première importance alors que tous les athlètes prenant part à ce Grand Prix de Taekwondo avaient la possibilité d’obtenir des points pour une place qualificative pour les Jeux olympiques de Tokyo qui auront lieu dans deux ans. Des laissez-passer ont été donnés à plus de 128 athlètes qui participeront aux Jeux olympiques.

En plus d’être arbitre international niveau 3 et ceinture noire 5e dan, monsieur Dery dirige le Club Taekwondo Boucherville et son équipe composée de quatre instructeurs d’expérience. L’arrivée de monsieur Dery au Club Taekwondo Boucherville a aussi eu une influence sur ses jeunes membres alors que deux adolescentes ont suivi ses traces devenant à leur tour arbitres lors de compétitions se déroulant sous la férule de la Fédération québécoise de Taekwondo.

Lors de sa participation dans la capitale russe, monsieur Dery a aussi eu l’occasion de rencontrer le président fédération de la WT, Dr Chungwon Choue en plus de faire valoir ses qualités d’arbitre devant le président des arbitres WT, Song Chul Kim.

Le Club Taekwondo Boucherville est un organisme accrédité par la ville de Boucherville. Les cours se déroulent les lundi, mercredi et vendredi à l’école Antoine-Girouard, à Boucherville.

Pour plus d’informations :

www.clubtaekwondoboucherville.com

taekwondoboucherville@gmail.com

514 949-2193