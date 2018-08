Julievilloise victime d’un accident de kitesurf en République dominicaine: la générosité des gens met un baume sur sa terrible épreuve

Crédit photo : GoFundMe Rally for Julie Paquette

Ce n’est jamais drôle lorsqu’on est victime d’un accident, mais c’est encore pire quand cela survient à l’autre bout du monde! L’histoire de la jeune Julie Paquette, victime d’un grave accident de kitesurf en République dominicaine, a ému les lecteurs du Journal de Montréal récemment. Heureusement, les parents et amis de la Julievilloise qui n’était pas assurée au moment du drame ont été pour le moins surpris de réaliser qu’ils avaient pu amasser rapidement l’argent nécessaire pour ramener Julie au pays en avion médical et même dépasser l’objectif initial de 60 000 $!

Au total, pas moins de 64 455 $ ont été amassés grâce à 817 dons en neuf jours par le biais du site GoFundMe (Rally for Julie Paquette), au grand soulagement de ses proches qui ont remué ciel et terre pour la jeune femme de 27 ans.

Rappelons que l’accident a eu lieu il y a une vingtaine de jours, au lendemain de l’obtention de sa certification internationale pour enseigner son sport qu’elle adore et, comble de malheur, peu de temps après l’échéance de sa couverture d’assurance qu’elle voulait renouveler…

C’est la manœuvre dangereuse d’un autre planchiste qui était lui aussi tracté à la surface de l’eau par un large cerf-volant adapté qui a causé le drame. Les fils des deux kitesurfs se sont emmêlés, ce qui a projeté la Julievilloise à plusieurs mètres dans les airs avant qu’elle aille se fracasser contre des rochers sous l’eau. C’est son bassin qui a pris l’impact, mais si ça avait été sa tête, la jeune femme n’aurait peut-être pas pu s’en tirer… Elle a par la suite été transportée dans un hôpital dominicain pour stabiliser son bassin et y être soignée, avant qu’elle ne soit ramenée à Montréal, le 15 août dernier.

« Émus et inspirés… »

« Les mots ne peuvent pas décrire adéquatement la gratitude que nous avons pour vous tous, est-il écrit sur le site au nom de ses parents et amis. Nous avons fixé un objectif ambitieux et nous n’aurions jamais pu imaginer que nous y parviendrions aussi rapidement ou même la portée de cette campagne. Nous sommes émus et inspirés par le pouvoir des gestes de la communauté dont nous avons été témoins au cours des derniers jours et votre générosité ainsi que votre soutien ont été incommensurables. Cette démonstration d’amour incarne tout ce en quoi croit Julie : le pouvoir de se rassembler pour créer un impact. »

« Julie est actuellement à l’hôpital à Montréal avec ses parents à ses côtés où elle restera encore quelque temps. Elle a eu une troisième intervention chirurgicale pour retirer son fémur de son bassin et insérer une plaque de métal pour reconstruire les parties cassées de son bassin. Elle est très bien soignée par une équipe de spécialistes. Les dégâts sont importants et elle souffre beaucoup, mais malgré cela, elle est toujours capable de sourire. »

« La voie réhabilitation sera longue et difficile, mais nous restons tous optimistes quant aux résultats. Quiconque connaît Julie sait qu’elle ne recule jamais devant un défi et que celui-ci ne fera pas exception. Elle nous inspirera sans doute tous avec sa ténacité. Sachez que tous vos souhaits et votre énergie positive ont été ressentis. S’il vous plaît, continuez d’envoyer de bonnes vibrations, elles sont toujours nécessaires. Du fond du cœur, nous vous remercions! »