Le Julievillois Charles Hamelin est choisi parmi les « 12 athlètes de la décennie »

Crédit photo : Patinage Canada

Le Québec s’est particulièrement illustré sur la scène sportive au cours des dernières années et le Club de la médaille d’or, un organisme qui offre une aide financière aux athlètes d’ici depuis plus de 50 ans, a rendu un hommage bien spécial à ceux et celles qui ont si souvent brillé par leurs exploits sportifs à l’échelle mondiale, entre 2007 et 2017.

Parmi eux, on retrouve le patineur de vitesse sur courte piste, Charles Hamelin, et son ex-conjointe, Marianne St-Gelais. Le Julievillois est bien entouré, car on compte parmi ces athlètes par excellence les skieurs acrobatiques Alexandre Bilodeau, Mikaël Kingsbury et Jennifer Heil; le skieur alpin Erik Guay; le fondeur Alex Harvey; la patineuse de vitesse et cycliste Clara Hughes; la hockeyeuse Marie-Philip Poulin; la plongeuse Émilie Heymans; le nageur Benoit Huot et la planchiste Dominique Maltais.

« La décennie 2007-2017 est sans aucun doute celle qui fut la plus fertile en termes de représentation sportive internationale et la plus prolifique sur le plan des résultats depuis la création du Club. Le comité a tenu à identifier les athlètes féminines et les athlètes masculins qui ont le mieux représenté le Québec par un niveau de performance remarquable durant cette période », a mentionné à cette occasion Gérard Boulonne, président du comité de mise en candidature du Club de la médaille d’or.

Un coup d’œil au palmarès du patineur de 34 ans suffit pour se convaincre qu’il a sa place parmi l’élite au Québec et il faut rappeler qu’il a décidé de continuer la compétition pendant au moins encore un an. C’est donc à suivre!

Palmarès international

Jeux olympiques d’hiver : 2018 – BRONZE (relais 5 000 m); 2014 – 32e (500 m), 14e (1 000 m), OR (1 500 m), 6e (relais 5 000 m); 2010 – OR (500 m), 4e (1 000 m), 7e (1 500 m), OR (relais 5 000 m); 2006 – 4e (1 500 m), ARGENT (relais 5 000 m)

Championnats du monde ISU : 2018 – Champion du monde, OR (1 000 m), OR (1 500 m), ARGENT (relais 5 000 m); 2017 – BRONZE (1 000 m), 5e (relais 5 000 m), 11e (500 m), 11e (1 500 m); 2016 – OR (1 000 m), ARGENT (relais 5 000 m), 7e (1 500 m), 28e (500 m); 2015 – ARGENT (1 000 m), BRONZE (1 500 m), 6e (500 m), 7e (relais 5 000 m); 2014 – BRONZE (500 m), 9e (1 000 m), OR (1 500 m), 5e (relais 5 000 m); 2013 – 16e (500 m), BRONZE (1 000 m), BRONZE (1 500 m), OR (relais 5 000 m); 2012 – ARGENT (500 m), BRONZE (1 000 m), 4e (1 500 m), OR (relais 5 000 m); 2011 – 9e (500 m), ARGENT (1 000 m), ARGENT (1 500 m), OR (relais 5 000 m); 2010 – 4e (500 m), 9e (1 000 m), 18e (1 500 m); 2009 – OR (500 m), 15e (1 000 m), 19 (1 500 m); 2008 – ARGENT (500 m), 4e (1 000 m), 5e (1 500 m), ARGENT (relais 5 000 m); 2007 – OR (500 m), ARGENT (1 000 m), 4e (1 500 m), ARGENT (relais 5 000 m); 2006 – 5e (500 m), BRONZE (1 000 m), 7e (1 500 m), OR (relais 5 000 m); 2005 – ARGENT (500 m), 4e (1 000 m), 5e (1 500 m), OR (relais 5 000 m)