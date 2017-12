Les Julievillois font belle figure lors du Gala Prix Reconnaissance Canada 150

Le Gala Prix Reconnaissance Canada 150 a rassemblé près de 200 personnes au Centre Marcel-Dulude de Saint-Bruno, le 3 décembre dernier. L’événement avait pour objectif de souligner l’apport des citoyens de la circonscription de Montarville par leurs réalisations, leurs exploits et leurs différents impacts dans la communauté.

Le lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable J. Michel Doyon, était présent pour l’occasion et un mot du Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a été lu par une jeune fille dont la grande persévérance a été applaudie, Laurie-Anaïs Fournier.

Pour sa part, le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, a félicité dans une vidéo chacun des participants à ce grand événement. Le président de la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno, Marcel Aubin, a souligné quant à lui l’apport et l’implication des gens d’affaires de Sainte-Julie, Saint-Bruno et Saint-Basile au sein de leur communauté.

Une vingtaine de citoyens et d’organismes se sont donc distingués lors de la soirée dans les catégories Service communautaire, Bénévolat, Sport, Scolaire ainsi que Art et culture. Ils ont reçu la médaille commémorative du 150e anniversaire du Canada, qui ont toutes été façonnées à partir de tuiles de cuivre recyclées qui autrefois formaient la toiture du Parlement du Canada, de 1918 à 1996.

« Dans notre communauté, on a des gens qui se dévouent quotidiennement pour aider les autres, des artistes dont le salaire est des applaudissements et des professeurs qui sont des modèles de persévérance. Il faut prendre le temps de les reconnaître ces gens-là, ils sont l’âme de la circonscription », a fait remarquer le député de Montarville, qui était à l’origine de cette initiative.

Les représentants de Sainte-Julie ont fait belle figure puisque six Julievillois ont ainsi été honorés, soit la jeune écolière et entrepreneure en herbe Léa-Rose Brouillard, le champion de natation Jérémy Tremblay, l’organisme L’Envolée, représenté par sa directrice générale, Chantal Brais, le bénévole du Club Lions Richard Greaves, le président du conseil d’administration du Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie et trésorier de la Maison des jeunes, Jean-Luc Dalpé, ainsi le renommé artiste multidisciplinaire Toussaint Riendeau.