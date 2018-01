Julianne Séguin ira aux Olympiques de PyeongChang

C’est confirmé! La Longueuilloise Julianne Séguin et son partenaire Charlie Bilodeau iront aux Jeux olympiques de PyeongChang.

Aux Championnats nationaux de patinage Canadian Tire qui se tenaient durant la fin de semaine des 13 et 14 janvier derniers, le couple de patineurs artistiques a mis la main sur la médaille d’argent, et obtenait un total de 213 points.

Pour être nommés à l’équipe nationale, les patineurs devaient se classer parmi les cinq meilleurs dans les disciplines seniors de patinage en simple, de patinage en couple ou de danse, ou être ajoutés à l’équipe, à la discrétion de Patinage Canada.

Un rêve

« Dès que l’on a commencé à patiner ensemble, on s’était fixé comme objectif les Jeux olympiques de 2018. Et là, d’avoir notre manteau de l’équipe nationale, c’est fabuleux », a commenté Charlie.

« C’est un processus qui est long et tout le monde nous a encouragés. Malgré les épreuves, nous avons réussi. Nous sommes tellement contents de faire partie des Olympiques 2018 avec les vétérans. Ce sera vraiment un moment incroyable », a ajouté Julianne Séguin dans une entrevue télévisuelle.

« Nous allons vraiment prendre ça comme une expérience. Jusqu’à la dernière minute, on ne savait pas si nous allions faire partie de l’équipe. On est tellement forts au Canada dans le patinage en couple. Il y avait trois places ouvertes sur l’équipe pour quatre couples vraiment forts », a précisé Charlie.

Objectifs atteints

Julianne et Charlie ont amorcé l’année 2016-2017 en remportant la médaille d’or à Skate America, leur première victoire sur le circuit du Grand Prix ISU. Ils se sont ensuite qualifiés pour la finale du Grand Prix ISU, pour la deuxième année consécutive, se classant cinquièmes. Peu après, l’équipe a cessé de concourir en raison d’une commotion cérébrale subie par Julianne. Ils ont raté les championnats nationaux, mais ont terminé au 11e rang aux Championnats du monde.

Julianne Séguin, âgée de 22 ans, est membre du CPA de Longueuil et s’entraîne à Chambly. Son partenaire est natif de Trois-Pistoles.

Comptant dix-sept athlètes, l’équipe de patinage artistique du Canada est la plus importante, tous pays confondus, à s’être qualifiée pour PyeongChang 2018. Les épreuves de patinage artistique auront lieu du 9 au 23 février (jours 0 à 14) au Palais des glaces de Gangneung.

Une Bouchervilloise championne canadienne

Mentionnons en terminant que le couple de patineurs Marjorie Lajoie, de Boucherville, et Zachary Lagha, de Greenfield Park, a également brillé aux Championnats nationaux de patinage Canadian Tire. Il a décroché la médaille d’or en danse sur glace dans la catégorie junior, et ce, pour une deuxième année consécutive.