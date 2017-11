Le Judo se démarque au Sport-études de l’école De Mortagne

(Communiqué) Les judokas du programme Sport-études de l’école secondaire De Mortagne se sont démarqués lors de deux championnats d’envergure qui se sont déroulés récemment. Trois des élèves de l’établissement se sont spectaculairement classés lors du Championnat de l’est du Canada qui s’est déroulé à Edmundston au Nouveau-Brunswick lors de la fin de semaine de l’Action de grâce.

Amira Bousbiat, catégorie sénior, a remporté la première place (52 kg), et a obtenu la première position chez les U18. Nassima Mesri, quant à lui, a terminé troisième (57 kg), de même que Jacob St-Jean (73 kg).

Coupe Daniel Hardy

La Coupe Daniel Hardy a suivi la fin de semaine suivante à Québec. Il s’agit d’un tournoi de sélection pour les Championnats canadiens dans les catégories U16, U18, U21 et sénior. Chez les U16 et U18, les deux meilleurs résultats des cinq tournois identifiés «Tournoi développement» sont conservés pour le classement provincial. Encore une fois, les élèves athlètes de l’école De Mortagne se sont démarqués en obtenant trois premières places, deux deuxièmes et une troisième. En effet, chez les U14, Sofiane Bousbiat a terminé premier (34 kg). Chez les U18, Amira Bousbiat a également terminé première (52 kg), de même que Jacob St-Jean (73 kg). Ariane Bonin a obtenu, quant à elle, une deuxième place chez les U14 (48 kg) alors que dans le groupe U18, Nassima Mesri a terminé deuxième (57 kg), et Olivier Legault troisième dans la catégorie des 66 kg.

Bravos aux judokas pour leurs performances exceptionnelles!

Source : École secondaire De Mortagne