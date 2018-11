Judo : Jacob Valois participera au Grand chelem d’Osaka

Le judoka Jacob Valois qui s’est récemment joint à l’équipe nationale compétitionnera dorénavant dans la catégorie sénior. À la fin du mois, il participera au Grand chelem d’Osaka, une importante compétition au Japon.

« C’est une nouvelle étape dans ma carrière. Je vais être en compétition contre les meilleurs, des champions mondiaux et des médaillés olympiques. Je suis confiant et ça ne me stresse pas », a raconté Jacob.

Lors d’une entrevue accordée à La Relève, l’athlète bouchervillois revenait des Championnats du monde junior qui se tenaient à Nassau. « Bien que j’ai gagné mon premier combat contre l’Argentin Minoronu Damathiro, j’ai perdu le deuxième face au Russe Murad Chopanov. Je n’ai ainsi pas réussi à me classer. »

Jabob explique que quelques semaines avant la compétition, il a changé son style de jeu, passant de l’attaque de la droite à la gauche. « J’ai manqué de temps pour m’entraîner, ce qui explique ces résultats. Mais mon entraîneur Jean-Pierre Cantin était quand même satisfait. Même si j’ai perdu, je pense que finalement, j’ai amélioré mon jeu.»

Jacob qui a remporté en juin dernier deux médailles d’or à la Coupe du Canada espère maintenant bien performer au Grand chelem d’Osaka à la fin de mois.