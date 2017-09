Les Journées de la culture 2017 à Boucherville,  des activités pour tous!

Les 29 et 30 septembre ainsi que le 1er octobre prochains, dans le cadre de la 21e édition des Journées de la culture, la population est conviée à participer à une multitude d’activités gratuites offertes par les artistes et artisans de Boucherville.

Circuit des arts

Six artistes bouchervillois ouvrent leur atelier :

29 et 30 septembre, 10 h à 17 h

Francine Deshaies

297, rue De Beauharnois

30 septembre et 1er octobre, 12 h à 17 h

Benoît Desfossés

282, rue D’Avaugour

30 septembre, 11 h à 18 h

Louise Godin

113, rue des Brésolettes

29 et 30 septembre, 10 h à 16 h

Liliane Keeler

199, rue F.-X.-Garneau

29 septembre, 13 h à 17 h

30 septembre et 1er octobre, 11 h à 17 h

Céline Laliberté

486, rue de Gascogne

29 et 30 septembre, 13 h à 16 h

Roger Renaud

22, rue Bachand Nord

Au programme

29 septembre :

Café centre d’art

Quatre géants de la modernité : Pellan, Riopelle, Leduc et Lemieux | 10 h à 12 h

Conférence offrant un regard croisé sur ces grandes figures de l’art moderne québécois.

Apportez votre tricot!, Cercle de Fermières | 13 h à 16 h

Rencontre où les participants sont invités à apporter leur projet de tricot pour obtenir le conseil des artisanes.

Jeux de société – Spécial peinture sur figurines | 18 h 30 à 22 h

Enseignement des techniques de peinture sur miniatures. Jeux de figurines et matériel fournis.

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère

Ma vie avec Mozart | 13 h à 15 h

Lecture théâtrale d’extraits du roman d’Éric-Emmanuel Schmitt avec Sylvain Massé et Onil Melançon. Mise en lecture : Pascal Parent. Laissez-passer requis disponibles à la bibliothèque.

Atelier de création de jeux vidéo avec Gabriel Beauséjour | 19 h à 21 h

Initiation aux bases de conception de jeux vidéo. Laissez-passer requis disponibles à la bibliothèque.

Maison des jeunes La Piaule

Street painting nocturne | 17 h à 23 h

Réalisation de fresques dans les espaces de stationnement de La Maison des Jeunes. En cas de pluie, remis au lendemain.

30 septembre :

Café centre d’art – 10 h à 16 h

Création d’un bateau de la Nouvelle-France | Marie-Hélène Pierre

Œuvre collective surdimensionnée réalisée sur de grands panneaux de bois.

L’ABC de la peinture | Michel Gagnon, Atelier des arts visuels

Enseignement et exercices pratiques pour débutants.

Mosaïque évolutive | Carole Dufresne et Monique Trempe, Atelier des arts visuels

Peinture à l’acrylique de la mosaïque collective débutée l’an dernier.

Sculpture sur bois | Francine Giroux, Atelier des arts visuels

Découverte du travail sur bois, utilisation pratique d’outils spécialisés.

Sculpture sur argile | Alain Daignault, Atelier des arts visuels

Démonstration et initiation à la sculpture sur argile.

Aquarelle au café (prise 2) | Myrtha Pelletier

Dans une ambiance urbaine, découverte et création selon les techniques d’aquarelle, en utilisant le café comme médium.

Visionnement de courts métrages et rencontres de réalisateurs | Création Ciné-Vidéo

Différents réalisateurs de CCVB présentent et commentent leur travail.

Connaissez-vous votre ville? | Christie Laroche

Jeu questionnaire pour connaître et situer le patrimoine de Boucherville à partir de cartes postales.

Courtepointe avec le public | Cercle de Fermières

Atelier participatif sur les rudiments de la fabrication d’une courtepointe.

Les dentellières s’exposent | Couvige des dentellières et brodeuses

Exposition, démonstration et manipulation de fuseaux pour débutants.

Confection de breloques-fleurs | Claudine Auger

Fabrication de fleurs délicates et colorées sur base de fil de métal. Apportez vos vernis à ongles.

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère

Musique d’ambiance | Myriam Reid | 11 h 30 à 12 h 15 et 13 h à 13 h 45

Prestation à la harpe.

La saison des couleurs | Amélie Montplaisir | 14 h à 15 h 30

En compagnie de l’illustratrice, jeux dans les feuilles : autant celles d’automne que celles pour dessiner! Pour les 6 à 9 ans. Laissez-passer requis disponibles à la bibliothèque.

Place de l’église Sainte-Famille

Peindre à l’ombre du clocher | Yvon Provost, Atelier des arts visuels | 10 h à 16 h

Peinture en direct en compagnie d’artistes bouchervillois. En cas de pluie, l’activité sera transférée au Café centre d’art.

Visite guidée du Vieux-Boucherville | Société d’histoire des Îles-Percées | 13 h 30

Visite historique pour tous. Rassemblement sur le parvis de l’église Sainte-Famille.

1er octobre :

Café centre d’art – 10 h à 16 h

Atelier créatif | Léonel Jules

Initiation aux techniques de collage et au jeu de la création plastique.

La Page blanche | Isabelle Fortier, Atelier des arts visuels

Atelier d’art communautaire : confection de coffres d’art en lien avec l’exposition en cours.

Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine

Rencontre avec Charles-Eugène Boucher de Boucherville | 13 h à 17 h

Fils cadet du cinquième seigneur de Boucherville. Médecin, il est premier ministre conservateur de la province de Québec de 1874 à 1878, puis en 1891 et 1892.

Centre Mgr-Poissant

Projection des réalisations du Kino Kabaret | Kino Rive-Sud | 19 h 30 à 22 h

Visionnement des courts-métrages réalisés par les membres pendant la fin de semaine.

Expositions :

Café centre d’art | La galerie

29 septembre, 9 h à 20 h

30 septembre et 1er octobre, 10 h à 16 h

Vernissage : 29 septembre, 17 h à 19 h

Comme des coffres, porteurs d’histoires

Exposition de coffres d’art réalisés par les artistes et organismes participants aux Journées de la culture.

Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville

Vernissage : 29 septembre, 18 h à 21 h

30 septembre, 10 h à 16 h

Collectif Vocation en Art! – Édition Mortagne-au-Perche

Exposition des œuvres d’Ariane Bilodeau, Catherine Paradis, Marlène Lucas et Stéphanie Groulx à l’issue de leur voyage d’exploration artistique en France.

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois | Galerie Vincent-D’Indy

29 septembre, 13 h à 17 h et 18 h à 21 h

30 septembre et 1er octobre, 13 h à 17 h

Robert Le Gresley

Exposition d’assemblages en médias mixtes.

Hôtel de ville | Galerie 500

29 septembre, 8 h 30 à 12 h et 13 h 15 à 16 h 30

Exposition annuelle d’artistes d’ici

Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine

29 et 30 septembre, 1er octobre, 13 h à 17 h

Pierre Boucher : Mission Nouvelle-France et Mémoire d’une demeure ancestrale

Exposition sur le fondateur de Boucherville, regard sur l’histoire de la maison et atelier d’architecture (espace jeux).

Visites guidées : 13 h 15 et 15 h 15

(Source : Ville de Boucherville)