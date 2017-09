Journée Terry Fox à Verchères le 17 septembre

Crédit photo : Courtoisie

La 18e édition de la Journée Terry Fox à Verchères se tiendra le dimanche 17 septembre prochain au parc des Pionniers, près du quai à Verchères.

Les inscriptions commencent à 8 h 45

Départ des enfants : 9 h 30 (1 km)

Départ des enfants et adultes : 10 h, soit marche (5 km) ou course (5 ou 10 km)

Collations, prix de présence, eau, sécurité, bonne humeur et surtout plein d’espoir pour la recherche contre le cancer!

Bienvenue à tous!

Information : 438 887-0150