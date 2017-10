La journée portes ouvertes à la caserne de Sainte-Julie remporte un vif succès

Crédit photo : Courtoisie

La journée portes ouvertes à la caserne de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie a connu un vif succès en attirant plus de 500 citoyens de tous âges samedi après-midi.

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, le Service de sécurité incendie a alors accueilli les visiteurs en leur proposant une foule d’activités dont une visite des locaux de la caserne, une exposition des véhicules et équipements, des simulations, etc.

Les pompiers ont aussi échangé avec les citoyens pour leur transmettre des conseils de prévention, en plus de distribuer aux enfants des objets promotionnels de sensibilisation à la prévention incendie. Un tirage d’équipements de sécurité incendie a également été effectué.

L’album photo complet de l’événement est disponible sur la page Facebook officielle de la Ville de Sainte-Julie.

mbrisson@ville.sainte-julie.qc.ca