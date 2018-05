Journée nationale des patriotes: une foule record pour la 15e édition à Verchères

On dirait qu’il fait toujours beau lors de la Journée nationale des patriotes à Verchères (NDLR : ce serait agréable si c’était le cas aussi lors de la fête nationale!). Ainsi donc, le 21 mai dernier, la section locale de la Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu/Yamaska (SSJBRY) tenait la 15e édition de cet événement qui rassemblait toutes les générations au cœur de la belle municipalité.

De mémoire, il n’y a jamais eu autant de participants alors que plus d’une centaine de personnes ont assisté à cette activité qui avait pour thème Le comté de Verchères à l’avant-garde du soulèvement patriote, afin de rappeler que c’est la première région (qui va de Varennes à Contrecœur) à tenir des assemblées populaires, à déléguer des représentants au comité de Montréal, à entreprendre le boycottage des produits importés et à engager la lutte armée.

Comme c’est la tradition, l’hommage a débuté vers 10 h par la levée solennelle du drapeau des patriotes devant la mairie de Verchères et elle a été effectuée par nul autre que l’ex-premier ministre du Québec et fier Verchèrois, Bernard Landry. Il y a eu ensuite dépôt de couronnes de fleurs près du buste de Ludger-Duvernay et une minute de silence fut observée pour rendre hommage aux patriotes.

Les gens se sont ensuite dirigés vers l’église Saint François-Xavier pour les discours patriotiques et la conférence de Gilles Laporte, un historien spécialiste de l’histoire du XIXe siècle québécois.

15 ans de fierté

Parmi les allocutions, Paul Brisebois, président de la Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu-Yamaska, section Verchères, a souligné le 15e anniversaire de cet événement qui connaît un succès grandissant. « C’est depuis novembre 2002, alors que Bernard Landry était premier ministre, que le gouvernement du Québec a institué une Journée en mai pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l’obtention d’un système de gouvernement démocratique. Depuis 2003 à Verchères, nous honorons nos patriotes par la levée du drapeau devant la mairie. »

« Le début fut modeste, mais au fil des ans, notre journée a pris de l’ampleur. Il eut le lancement d’une brochure sur notre député et chef patriote, Pierre Amiot, et d’un dépliant sur le patriote Ludger Duvernay, fondateur d’une fête le jour de la Saint-Jean-Baptiste; tous les deux natifs de Verchères. Quelques poèmes sont lus, dont celui de Raymond Lévesque La liberté a une histoire, Le vieux patriote de Louis Fréchette. Une lecture tirée du livre Cartier et son temps, d’Alfred D. De Celles, une anecdote à Verchères en novembre 1837. »

« Lors du 300e anniversaire de notre paroisse, trois personnages de l’époque, soit Julie Bruneau-Papineau, son frère le curé de Verchères René-Olivier Bruneau ainsi que le patriote Pierre Amiot sont apparus au grand plaisir de l’auditoire. Nous avons honoré un patriote contemporain, Bernard Landry. Une succession de lectrices, de lecteurs, de conférencières et de conférenciers: Suzanne Forget-Chagnon, Denis Chagnon, François Sauvé, Micheline Lachance, Georges Aubin, Gilles Rhéaume, Gilles Proulx, Anne-Marie Sicotte, que nous remercions sincèrement. Sans oublier les archives à voix hautes. »

« Vous avez sans doute remarqué le magnifique buste de Ludger Duvernay dans le parc Jean-Marie Moreau face à la mairie. Je voudrais souligner que c’est grâce au travail des membres du comité mémorial Ludger-Duvernay ainsi qu’à la municipalité et aux donatrices et donateurs que nous pouvons aujourd’hui admirer le buste d’un très grand patriote! »

Notons en terminant que, parmi les invités, on comptait également le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou Duval, le député de Verchères, Stéphane Bergeron, le maire de Verchères, Alexandre Bélisle, le président du mouvement national des Québecoises et Québecois (MNQ), Étienne-Alexis Boucher, et le président de la Société Saint Jean-Baptiste-Richelieu-Yamaska, Robert Marquette.