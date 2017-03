Journée ensolleillée pour la Fête des Joues rouges à Verchères

Crédit photo : Courtoisie

Le 18 février dernier se déroulait la Fête des Joues Rouges à Verchères. Cette année, la fête a eu lieu sous le thème du Carnaval en noir et blanc. Ce fut une journée magnifique avec une température dès plus clémente et un soleil radieux.

Au chapitre de la participation c’est plus de 500 personnes, petits et grands de Verchères et d’ailleurs qui sont passés par le site de la Fête des Joues Rouges.

Beaucoup d’activités sur le site, musique, piste de danse en plein air, hot dog sur le grill par la Maison des Jeunes de Verchères et grignotines sucrées par le Cercle des fermières, structure gonflable, tours de carriole et de motoneige, souque à la corde avec les pompiers, compétition de descente en crazy carpet et en boîte à savon, des cadeaux, des sifflets pour tout le monde, du maquillage, de l’animation avec le Groupe Scout de Verchères, des mascottes, sans oublier le traditionnel concours de beauté des boîtes à savon avec une quinzaine de bolides inscrits.

L’objectif de La Fête des Joues Rouges est de rassembler enfants, parents et amis pour des activités extérieures gratuites et ainsi bouger au grand air et créer de l’animation au cœur de Verchères tout en profitant de notre site enchanteur en bordure du fleuve.

L’équipe d’organisateurs félicite tous les gagnants et tous les participants aux différents concours. On vous dit à l’an prochain !