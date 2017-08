Journée de la famille le 9 septembre: les Julievillois sont invités à vivre une journée au Far West!

En septembre, il n’y a pas juste la municipalité de Saint-Tite qui vibrera au rythme du western puisque, cette année à Sainte-Julie, les organisateurs de la Journée de la famille convient la population à revivre le temps du Far West alors que les gens sont invités à sortir leur chapeau de cowboy ou de cowgirl pour l’occasion. Mais laissez vos chevaux à la maison puisqu’il y aura sur place des (petits) chevaux!

La présidente de la Corporation de la Journée de la famille, Julie Bouffard, se dit agréablement surprise de constater à quel point ce thème rassemble tout le monde et elle ajoute que cette 22e édition promet d’être particulièrement amusante. « Nous avons le plaisir de compter sur plusieurs nouveaux partenaires parmi les commerces et organismes et on voit qu’eux aussi innovent à leur façon. Je sens une belle énergie à l’approche de cet événement et on dirait que le thème, le Far West, c’est quelque chose qui interpelle toutes les générations! »

Mme Bouffard, qui sera à la tête de près de 300 bénévoles lors du déroulement de cette activité familiale gratuite, propose encore une fois son lot de nouveautés, dont entre autres un taureau mécanique, des tours de poney, un labyrinthe et une chasse aux pépites d’or.

De plus, les familles pourront se faire prendre en photo avec des déguisements et repartir avec une photo souvenir sous la thématique du Far West. La présidente ajoute que, comme chaque année, de l’animation ambulante est prévue toute la journée, sans oublier les structures gonflables, le bricolage, le retour de la tyrolienne, de même que la présence des policiers, des pompiers et des organismes julievillois.

Bien sûr, avec un thème comme le Far West, nul autre que Dan Cowboy sera en vedette de 13 h à 14 h 30 pour faire danser et chanter les jeunes et les moins jeunes. Il est à noter toutefois qu’en cas de pluie abondante, l’activité sera remise au dimanche 10 septembre.

Présente à la conférence de presse, la mairesse Suzanne Roy a tenu à féliciter la présidente et son groupe de bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts pour organiser un tel événement. « C’est une activité extraordinaire qui mobilise toute la communauté et je leur lève mon chapeau! » Un chapeau de cowboy, bien sûr!

Grand pique-nique communautaire gratuit

Le grand pique-nique communautaire gratuit se déroulera de 11 h à 14 h sur le petit terrain de soccer. Au menu : dégustation de méchoui et blé d’Inde. Les visiteurs sont encouragés à apporter leur gourde d’eau bien remplie; des points d’eau sur le site permettront de la remplir à nouveau.

« Grâce à l’implication de nombreux bénévoles, organismes et partenaires, nous pouvons offrir à la population julievilloise des activités gratuites pour tous les âges. Je souhaite également remercier nos commanditaires majeurs : Provigo, IGA, Métro, la Ville de Sainte-Julie, le groupe Novatech, Caisse Desjardins du Grand-Coteau et Hyundai Riendeau Sainte-Julie. J’invite les citoyens et particulièrement les nouveaux résidents à venir découvrir les nombreux services offerts, autant par les organismes communautaires, sportifs et culturels que nos commerces locaux. Consultez notre site Internet et notre page Facebook pour plus d’information », a mentionné la présidente de la Corporation de la Journée de la famille, Julie Bouffard.

Pour se rendre à l’événement, il est possible de stationner à l’école du Grand-Chêne, dans les rues environnantes et dans le stationnement de l’église Saint-François-d’Assise, où le parc est facilement accessible par le sentier près de la rue du Liseron. Une navette gratuite est encore disponible cette année avec des départs réguliers de l’hôtel de ville à compter de 10 h 30. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)