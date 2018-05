Jouer avec les plus beaux cerfs-volants à Varennes

Coriolis: une boutique et un lieu d’apprentissage unique

Qui n’a pas rêvé un jour de faire voler un cerf-volant et qui ne s’est pas ébahi de voir flotter dans le ciel ces petits ou grands objets multicolores?

Le Parc de la Commune, en bordure du fleuve, à Varennes, est l’endroit tout indiqué pour pratiquer cette activité. Petits et grands sont emballés par les démonstrations de cerfs-volants acrobatiques offertes tous les dimanches après-midi par l’expert Michel Gagnon. Pour certains, c’est l’occasion d’y participer ou de s’y initier. Le spectacle haut en couleur vaut le détour.

C’est parce que le parc de la Commune est un site privilégié pour pratiquer ce loisir dans le vent que le lucaniste Michel Gagnon s’est établi à Varennes en 2005, où il a ouvert une boutique-atelier unique au Québec.

M. Gagnon est également producteur de l’événement Un Ciel un Monde, à Mouton Village, les 14 et 15 juillet, et à Varennes, les 13 et 14 octobre. «Un ciel un monde» est un événement dédié à la protection de l’environnement et à titre de directeur, Michel Gagnon tient une chronique radio environnementale au 103,3 FM tous les vendredis matin à 7h35.

Jouer avec les meilleurs appareils

Pour piloter un cerf-volant avec facilité et plaisir, il faut d’abord être bien équipé.

Coriolis assemble à la boutique-atelier des cerfs-volants de différentes qualités et dimensions, pour tous les budgets, pour les débutants jusqu’aux experts. On y trouve des cerfs-volants acrobatiques, pour enfants et de traction, ainsi que des accessoires de décoration jardin, tels que des vire-vent et des girouettes.

Reconnu dans la communauté des cervolistes, M. Gagnon est détenteur du savoir-faire de deux marques importantes: L’Atelier et Revolution. « L’Atelier est un fabricant français qui a révolutionné le dessin des cerfs-volants acrobatiques deux lignes, précise M. Gagnon, et Revolution est le produit américain de quatre lignes sport extrême.» Vous y trouverez également les Trainer Kite pour le Kite Surf.

« Nous passons beaucoup de temps avec chaque nouvel adepte, car c’est précisément à ce moment des premiers vols que le plaisir est expérimenté et apprécié. »

Coriolis offre un service d’animation et d’initiation pour des fêtes de quartier, des groupes corporatifs et pour les familles (deux enfants, deux adultes). Le meilleur forfait est le Forfait découverte de 90 minutes pour 65 $. Il permet de découvrir tous les types de cerfs-volants sur le terrain au Parc de la Commune, en vous permettant de piloter vous-mêmes plusieurs modèles d’appareils.

Fête d’enfants

Pour l’anniversaire de votre enfant, pourquoi ne pas lui offrir une activité de cerfs-volants ?

À l’atelier Coriolis, les enfants pourront fabriquer un cerf-volant, être informés sur cette activité, partager le gâteau (que vous aurez apporté) avec les amis, avant d’aller faire voler leur cerf-volant au Parc de la Commune. Tout cela pour seulement 12.50 $ par enfant.

À l’atelier-boutique Coriolis, passionnés et amateurs y trouveront leur compte. (Publireportage)