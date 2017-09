Jonathan Paris sera candidat dans le district #1 à Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

Jonathan Paris se porte candidat à la prochaine élection municipale à titre de conseiller dans le district #1 à Contrecoeur, un candidat qui désire offrir un service de proximité à ses concitoyens

Originaire de Chicoutimi, et domicilié dans le district #1 depuis maintenant près de huit ans, Jonathan Paris est toujours aussi comblé d’avoir fait de Contrecoeur sa ville d’adoption. Il souhaite offrir à ses multiples voisins sa disponibilité pour représenter leurs idées au conseil municipal.

«J’ai décidé de me présenter aux élections municipales de 2017, car j’ai envie de participer plus activement, avec les résidents du secteur, au développement de notre quartier et de notre ville. Contrecoeur est en pleine expansion, notamment au niveau domiciliaire et industriel, et je pense que tous les citoyen(ne)s ont leur mot à dire pour le futur développement de notre ville. Mon engagement principal auprès de mes concitoyens est d’être disponible et à leur écoute. J’aimerais être en mesure de communiquer régulièrement avec eux pour recueillir leurs idées et leurs opinions afin de les représenter auprès du conseil municipal.»

Un enseignant en pédagogie de l’enseignement supérieur

Titulaire d’un baccaulauréat en kinésiologie (activité physique) et d’une maîtrise en politique appliquée, M. Paris est présentement enseignant (chargé de cours) à l’Université de Sherbrooke au campus de Longueuil. Il enseigne à des enseignant(e)s au programme de Maîtrise en enseignement au collégial. Il est également candidat au Doctorat en éducation. Il a auparavant occupé un poste de conseiller politique sur la scène politique provinciale et a agi à titre de conseiller en promotion de la santé au CSSS Pierre-Boucher.

«J’ai eu un immense plaisir à aider des gens comme vous et moi à intégrer l’activité physique à leur quotidien. Contrecoeur étant situé sur le territoire du CSSS, c’est à ce moment que je suis tombé sous le charme de notre municipalité et que j’ai décidé d’y emménager. Je me suis d’ailleurs impliqué, durant quelques années, au Centre d’Action Bénévole de Contrecoeur, que ce soit lors de la distribution des paniers de Noël, pour recueillir des denrées pour la banque alimentaire ou encore pour offrir du transport médical.»

Pas de promesse, mais un engagement clair

Le candidat, bien qu’il connaisse divers enjeux reliés à son district, ne désire pas faire une campagne axée sur des promesses ou encore se positionner vis-à-vis un projet en particulier.

«J’ai eu l’opportunité d’être l’un des premiers à emménager dans notre quartier. À l’époque, il n’y avait que quelques familles sur la rue De Vignieu. J’ai vu notre secteur se développer à un rythme incroyable et plusieurs enjeux émerger suite à cette expansion, et pas seulement pour les gens de mon quartier. Je pense notamment aux effets de l’expansion de la ville, ce qui inclut le développement domiciliaire, industriel et commercial, sur les résidents des secteurs agricoles au sud de l’autoroute 30, mais également pour toute notre population. Je pense qu’il faut être à l’écoute des gens que l’on représente, et pour moi, ça veut dire les consulter régulièrement, pas seulement en campagne électorale. Je m’engage donc à apprendre à connaître chacun des résidents de mon secteur pour être en mesure de répondre à leurs besoins.»

Déjà disponible pour vous

Le candidat est déjà sur le terrain afin de se présenter aux gens de son secteur. Il invite toute personne à communiquer avec lui via sa page Facebook ou encore son adresse courriel.

«Si vous me croisez, n’hésitez pas à m’aborder. Il me fera un immense plaisir de discuter avec vous des enjeux qui vous touchent.»