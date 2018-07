Jeunes sportifs varennois honorés par le conseil municipal de Varennes

(Communiqué de presse) Lors de la séance publique qui s’est déroulée le 9 juillet dernier, le conseil municipal a rendu hommage à des athlètes qui se sont démarqués dans leur discipline sportive. Ces talents sportifs varennois ont reçu une bourse d’encouragement à l’excellence de la Ville. Il s’agit d’une aide financière offerte aux jeunes et aux organismes appelés à représenter Varennes lors d’événements d’envergure, tels que des championnats ou autres activités de même nature.

« Au cours des dernières années, les élus ont posé des actions et développé des projets pour favoriser les modes de vie actifs et l’essor de la jeunesse varennoise. Bravo à chacun des lauréats! », a déclaré le maire Martin Damphousse.

Les lauréats sont les suivants:

Hockey : Mathis Fredette, Maël Mayrand, Louis Paquette, Clément Richer, William Trudeau, William Cantin, Dylan Desforges, Émile Dubois, William Dubois, Rémi Lapalme, Édouard Vilandré, Raphaël St-Pierre et Félix Poulin.

Ski de fond : Antoine Hébert et Étienne Hébert.

Judo : Laurence Biron, Florence Salvas et Béatrice Turcotte.

Ringuette : Laurence Gatineau et Élodie Bourque.

Patinage artistique : Alicia Pineault et Samuel Turcotte.

Cheerleading : Josiane Picard

Plongeon : Nathan Poitras.