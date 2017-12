Jeunes sportifs varennois honorés par le conseil municipal de Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Lors de la séance publique qui s’est déroulée le 4 décembre dernier, le conseil municipal a rendu hommage à de jeunes athlètes qui se sont démarqués dans leurs disciplines sportives. Certains d’entre eux ont reçu une bourse d’encouragement à l’excellence de la Ville. Il s’agit d’une aide financière offertes aux organismes et aux jeunes varennois appelés à représenter Varennes lors d’événements d’envergure, tels que des championnats ou autres activités de même nature.

Élyane Guévremont a été sélectionnée par Baseball Québec pour participer au Championnat canadien sénior de baseball qui s’est déroulé à Windsor en Ontario au mois d’août. Elle a obtenu la médaille de bronze et représente aujourd’hui un espoir pour évoluer au sein de l’équipe nationale féminine.

Alicia Pineault, patineuse artistique, a été sélectionnée par les responsables du développement des athlètes de Patinage Canada pour participer à la compétition International skating union. Une organisation qui régit les Jeux olympiques. Elle s’est classée en sixième position.

Simon Lusignan a été sélectionné parmi les vingt meilleurs prospects au Canada par l’Académie des Blue Jays de Toronto et la Ligue majeure de baseball. Il s’est aussi classé parmi les dix lanceurs les plus rapides. Simon Lusignan est un espoir pour évoluer au sein des Ligues majeures. Il a été approché par les Nationals de Washington et les entraîneurs des Yankees de New York ont demandé à le voir lancer.

L’équipe U15 féminine catégorie A de l’Association de soccer Varennes Saint-Amable a terminé la saison en première position de sa catégorie et a remporté la médaille d’or dans les séries. Elle a été sélectionnée pour représenter l’Association Régionale de Soccer de la Rive-Sud et a remporté la Coupe provinciale des Grands A à Québec. Cette coupe est décernée aux meilleures équipes de la saison régulière provenant des associations régionales. L’équipe est composée de Daphnée Bergeron, Beatrice Bertrand, Marie-Maxim Cyr, Justine Dorion-Perreault, Stéphanie Gauthier, Megan Laneuville, Corinne Leblanc, Maite Lefebvre-Reca, Alyssia Marcone, Michaelle Mayrand-Fleurent, Gabrielle Papillon, Kelly Paraschuk et Ariane Saucier.

Le conseil municipal a également rendu hommage aux gagnants du Tapis rouge du soccer québécois présenté par de la Fédération de soccer du Québec. Ce mérite souligne les performances sportives réalisées au cours de la dernière saison en Ligue de soccer élite du Québec et en Première ligue de soccer du Québec. À ce titre, Elliotte Compton qui s’est vu décerner le « Gant d’or » dans la catégorie U15 féminin AAA et l’Association de soccer Varennes Saint-Amable a été nommée

« Club LSEQ de l’année ».

De plus, le conseil municipal a félicité publiquement Annie Lévesque qui s’est méritée le titre de bénévole de l’année par l’organisme Baseball Rive-Sud. Madame Lévesque est impliquée activement et son travail est grandement apprécié par les familles.

Enfin, Jean Poulin, président de Baseball Varennes, a remis aux élus municipaux le Coup de chapeau 2017 qui a été décerné à la Ville de Varennes lors du dernier Gala Méritas de Baseball Québec pour l’aménagement du nouveau terrain de baseball synthétique dans le parc du Pré-Vert.