La jeune violoncelliste Julia Labelle reçoit une bourse d’études musicales d’une valeur de 5000 $

Crédit photo : Denis Germain

L’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) et la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) ont procédé, le 28 septembre dernier, à la remise de la bourse d’études musicales Transfab TMS. Au terme d’auditions réalisées devant jury, Julia Labelle, violoncelliste, inscrite en concentration musique à l’école secondaire Saint-Edmond, a été sélectionnée et a remporté une bourse de 5 000 $.

Dans le cadre de la série Jeunesse (Portée pédagogique), la bourse d’une valeur de 5 000 $ consiste à offrir à un élève de la Commission scolaire Marie-Victorin 30 cours privés d’un instrument de musique, cours donnés par un musicien professionnel. Le tout d’une durée d’une heure par semaine, annuellement et pendant trois ans, soit de la troisième à la cinquième secondaire. Pour l’occasion, la formation sera offerte par madame Caroline Huot. Merci à Paul Cmikiewicz, vice-président, et Frank Falvo, président, chez Transfab TMS pour cette généreuse contribution qui s’inscrit dans un engagement triennal de la part des dirigeants de l’entreprise située à Longueuil et qui se spécialise dans les produits destinés à l’industrie électrique et électronique.

(Source : OSDL)