Un jeune Bouchervillois dans un rôle principal au grand écran dans quelques jours

Crédit photo : Dominic Gauthier, photographe

Justin Leyrolles-Bouchard incarne Félix Leclerc à 12 ans

Plus que quelques jours avant la sortie au grand écran du long-métrage Pieds nus dans l’aube du réalisateur Francis Leclerc. Celui-ci a fait une adaptation cinématographique du premier roman de son père, Félix Leclerc, paru en 1947. Il a confié le travail de co-scénarisation au conteur Fred Pellerin. Pour le premier rôle, son choix s’est porté sur un jeune Bouchervillois de 13 ans, Justin Leyrolles-Bouchard. Ce jeune élève de secondaire 2 à l’école De Mortagne fait ses débuts au cinéma en incarnant l’auteur de «Moi, mes souliers» à l’âge de 12 ans, à LaTuque, en 1927. Une grosse pointure à chausser! Un défi de taille.

Justin a participé au tournage de ce film en août 2016. Il a côtoyé de nombreux comédiens professionnels sur le plateau dont Claude Legault, Robert Lepage, Catherine Sénart, Marianne Fortier et Roy Dupuis qui, lui, joue le rôle du père de Félix Leclerc. Ce plongeon dans l’univers cinématographique s’est étendu sur quelque 25 jours et trois sites. Le nouveau comédien a vécu un véritable rêve au cours de cette expérience inoubliable.

Dans son rôle de jeune adolescent, Justin incarne un garçon éveillé, sensible et attentif qui fait l’apprentissage de la vie. L’amitié, l’amour, la mort, la misère, mais aussi le bonheur lui sont tour à tour révélés. En complément, les liens puissants d’une famille unie, menée avec force et bienveillance par son père seront les assises de son avenir. Cet été de 1927, vécu à LaTuque, marquera le point tournant où il devra quitter l’enfance pour passer à une autre étape de son cheminement.

Le film sera projeté en salle dès le vendredi 27 octobre. Justin assistera à quelques représentations au cinéma Boucherville les 27 et 28.