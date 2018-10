Jean Martel parle de sauvegarde du patrimoine à l’Agora de la CMM

Crédit photo : Gouvernement du Québec

Conférencier invité à la troisième Agora de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) qui s’est tenue récemment, le maire Jean Martel a dressé un tableau des gestes ayant été posés à Boucherville depuis une cinquantaine d’années en lien avec la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine local. Dans son allocution, M. Martel a fait référence à divers thèmes : le jumelage avec Mortagne-au-Perche en 1967, la Commission des fêtes du 300e anniversaire de la municipalité cette même année, la constitution de la Société d’histoire des Îles Percées en 1972 et celle de la Société du patrimoine en 1983, la mise en place du comité de réhabilitation et mise en valeur du patrimoine bâti du Vieux-village durant les années 1980, la Commission des fêtes du 325e en 1995 en plus de faire un bilan succinct des festivités du 350e qui se sont tenues dans la municipalité l’année dernière.

Pour favoriser la sauvegarde du patrimoine, le maire de Boucherville a proposé quelques leçons à retenir. « La meilleure stratégie pour préserver les paysages et mettre en valeur le patrimoine est d’obtenir la volonté et la mobilisation de la population à cette fin. Il faut stimuler le sentiment d’appartenance à l’histoire, à son patrimoine et aux paysages », a précisé M. Martel.

Recommandations

Lors de cette rencontre de deux jours, plus de 600 élus, citoyens et experts se sont entendus pour accélérer la cadence dès maintenant afin d’atteindre les objectifs fixés par le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD). À la clôture de l’événement, la présidente de la CMM et mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est dite prête à remplir cette mission.

Les participants ont formulé une quarantaine de recommandations visant à améliorer la qualité de vie dans le Grand Montréal et accroître sa compétitivité. Celles-ci s’inscriront dans le prochain Plan d’action 2019-2023 du PMAD, qui sera adopté par la commission d’aménagement et le conseil de la CMM. Elles concernent une foule de sujets, l’agriculture, la gestion des inondations, le patrimoine et les paysages, la fiscalité municipale, la mobilité durable, le redéveloppement urbain, les milieux naturels et la culture.