Jean Grenier se porte candidat dans le district 6 à Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

C’est avec beaucoup de sérénité que je vous annonce ma candidature comme conseiller municipal dans le quartier numéro 6 ( Saint-Laurent-du-Fleuve) au prochain scrutin. Excessivement motivé par la réorientation des camions lourds le long de la voie ferrée plutôt que sur la 132, je promet d’être encore une fois aux aguets pour tous désagréments qui pourraient interférés négativement sur l’ensemble du quartier. Notre comité citoyen a cru en nous (Robert Auger, Guy Salois et moi-même) et cela a contribué à nous donner l’élan nécessaire pour mener à bien notre démarche. Bien entendu nous devons continuer d’être vigilent car cette entente pourrait être remise en cause à tout moment. Je suis également très conscient qu’il y a d’autres défis à relever dans notre magnifique quartier mais également dans la ville centre. Je m’engage à y mettre toute l’énergie nécessaire afin de donner un plan, une vision à la municipalité autant du point de vue de l’activité économique, sociale ou culturelle. Notre ville qui est en constante évolution a besoin de gens qui ont à cœur son essor sans toutefois négligé la capacité de payer des citoyens. Je suis un gestionnaire prudent qui saura être à votre écoute afin d’être vos yeux et vos oreilles. Je m’engage donc à protéger et à préserver notre qualité de vie!