Jean-François Lisée de passage dans la circonscription de Verchères

Crédit photo : Courtoisie

Le chef du Parti Québécois, M. Jean-François Lisée, était de passage dans la circonscription de Verchères, le 7 septembre dernier. Après avoir salué la mairesse de Contrecoeur, Mme Maud Allaire, ainsi que des syndiquées du CHSLD local qui manifestaient paisiblement pour des conditions de travail leur permettant d’offrir un service toujours plus attentionné à nos aînés, il s’est rendu au local électoral du député sortant et candidat dans la circonscription de Verchères, M. Stéphane Bergeron. C’est là qu’il a été accueilli par la mairesse de Sainte-Julie et préfète de la MRC Marguerite-d’Youville, Mme Suzanne Roy, en présence d’une centaine de militantes et militants qui s’y est massée pour entendre des allocutions inspirantes de MM. Lisée et Bergeron. Par la suite, on a dégusté un gâteau confectionné pour l’occasion, sur lequel apparaissait une photo prise lors de l’une des plus récentes visites de M. Lisée dans la circonscription, soit lors d’une distribution de tracts faisant la promotion du Grand Déblocage, un projet visant à réduire sérieusement la circulation automobile dans la région métropolitaine et qui correspond aux besoins de la population.