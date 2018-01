En janvier, les bonnes résolutions c’est aussi pour la route!

Crédit photo : iStock

On prend souvent plein de bonnes résolutions au début de l’année, mais avec le retour en force de l’hiver en ce début de 2018, la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent vous rappelle que les bonnes résolutions peuvent aussi s’appliquer à la conduite hivernale.

Ce message s’appuie sur les récentes données de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) qui indiquent que l’hiver dernier, soit de janvier à mars 2016 et en décembre de cette même année, 95 personnes ont perdu la vie alors que plus de 330 autres ont subi des blessures graves sur les routes du Québec dans des conditions hivernales.

Les enquêtes ont démontré que la distraction et la vitesse ont été des facteurs importants dans une proportion de deux accidents sur trois. De plus, la Régie souligne que, dans la région, la saison s’est amorcée de façon dramatique pour un jeune homme de 18 ans qui est décédé dans un accident survenu à Verchères au début de l’hiver…

C’est dans cette optique que le service de police et la SAAQ rappellent quelques conseils de sécurité : planifiez vos déplacements en vous informant des conditions routières sur le site Québec 511; reportez votre déplacement si les conditions routières sont mauvaises; munissez-vous d’une trousse d’urgence et laissez-la en tout temps dans votre véhicule; déneigez complètement votre véhicule avant de prendre la route; réduisez votre vitesse et gardez une distance sécuritaire avec le véhicule devant vous, particulièrement lorsque la visibilité est réduite ou que la chaussée est glissante; soyez attentif et patient en présence de véhicules de déneigement.

Parmi les points importants à vérifier :

Fonctionnement des essuie-glaces et du système de chauffage et de dégivrage;

Niveau de lave-glace;

Liquide des freins, de la servodirection;

Antigel;

Huile à moteur et huile à transmission;

Pneus, y compris le pneu de secours;

Systèmes électriques et d’allumage;

État des phares, des clignotants, des feux de détresse et du klaxon;

Courroies, freins, batterie et alternateur.

Circuler dans un « igloo mobile », c’est dangereux et interdit!

Quand la visibilité d’un véhicule est réduite par une accumulation de neige, de glace ou de buée, un agent de la paix peut remettre à son conducteur une amende de 100 $ à 200 $, plus les frais, et exiger que le véhicule (dont le pare-brise, les phares, les feux et les réflecteurs) soit nettoyé avant qu’il reprenne sa route.