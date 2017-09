Qui ira à la nouvelle école de Saint-Amable?

Crédit photo : CSP

Dans le cadre des travaux de construction de la nouvelle école primaire à Saint-Amable, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) doit identifier les élèves qui y seront scolarisés. Pour ce faire, le Conseil des commissaires de la CSP vient d’autoriser une démarche de consultation afin de planifier la répartition des élèves entre les quatre écoles primaires de la municipalité qui accueilleront les élèves lors de l’année scolaire 2018-2019.

Qu’est-ce qu’un plan de répartition?

Chaque école de la CSP possède un territoire distinct comprenant un ensemble de rues déterminées. Il s’agit d’un plan de répartition des élèves entre les écoles d’une même ville. Ainsi, chaque école devient l’école de secteur (de quartier) pour les élèves qui habitent ces rues. Avec l’ouverture d’une quatrième école primaire à Saint-Amable pour la rentrée 2018, la CSP doit revoir ce plan pour l’ensemble de la municipalité afin de déterminer quelles rues ou quels rangs appartiendront à la nouvelle école.

La démarche de consultation

Les membres des conseils d’établissement et les parents des trois écoles primaires de la municipalité pourront donner leurs avis et leurs commentaires à deux reprises au cours de la démarche de consultation qui se terminera le 10 novembre prochain.

Opération de validation des scénarios : jusqu’au 27 septembre

Trois scénarios sont soumis à une étape de validation afin d’obtenir des commentaires et des propositions de modification. Ceux-ci, ainsi que d’autres informations pour alimenter la réflexion sont disponibles sur le site de la CSP, sous la rubrique « Nouvelle école primaire à Saint-Amable ».

Consultation officielle : du 16 octobre au 10 novembre

Les commentaires obtenus au cours de l’opération de validation des scénarios permettront d’élaborer une ou des hypothèses de plan de répartition des élèves entre les quatre écoles primaires qui seront ensuite soumises à la consultation officielle. Les parents et les conseils d’établissement seront alors invités à donner un avis en faveur de l’une ou l’autre de ces hypothèses.

Soirée d’information : 18 octobre

Une soirée d’information se tiendra le mercredi 18 octobre à 19 h à l’école secondaire François-Williams située au 950, rue de Normandie à Saint-Amable.

L’objectif de cette soirée sera de transmettre toute l’information pertinente aux personnes présentes et de répondre à leurs questions. Il ne s’agira pas d’une séance pour recevoir les avis.

Comment les parents peuvent participer aux deux étapes de consultation?

Les parents peuvent participer aux deux étapes de la consultation en faisant part de leur point de vue au conseil d’établissement de leur école ou en transmettant leurs commentaires par écrit à l’une des trois directions des écoles primaires de Saint-Amable.

Après analyse des avis reçus lors de la consultation officielle, les membres du Conseil des commissaires prendront une décision le 5 décembre, qui sera annoncée sur le site Web de la CSP le 6 décembre 2017. Le nouveau plan de répartition sera en vigueur pour l’année scolaire 2018-2019.

Pour plus de détails au sujet de cette démarche de consultation et afin de demeurer informés de l’état d’avancement des travaux de construction de la nouvelle école, consultez le csp.ca, sous « Nouvelle école primaire à Saint-Amable ».