Invitation à une soirée d’information pour les parents : restés branchés sur l’éducation

(Communiqué de la Commission scolaire des Patriotes)

Le Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) convie les parents à une soirée d’information gratuite intitulée « Parents branchés sur l’éduc@tion » le jeudi 4 mai dès 18 h à l’école secondaire du Mont-Bruno, 221, boulevard Clairevue Est à Saint-Bruno-de-Montarville.

Conscient de la présence de plus en plus grande des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le monde de l’éducation, le Comité de parents de la CSP organise une soirée de conférences, kiosques et ateliers sur le sujet, afin de bien outiller les parents face à cette réalité.

Plusieurs thèmes seront abordés, dont les tableaux blancs interactifs (TBI), les outils d’aide en ligne, les applications, les réseaux sociaux et plusieurs autres. Il y aura également sur place deux conférenciers de renom ainsi que plusieurs organismes en lien avec les TIC : conférence de Thierry Karsenti, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) en éducation et de Nellie Brière, stratège en communications numériques et médias sociaux, chroniqueuse à l’émission Format familial (Télé-Québec), présence de kiosques et d’ateliers de divers intervenants, dont Alloprof, L’arc-en-ciel, BAnQ, etc.

Pour inscription et pour plus de détails : HYPERLINK « http://comiteparentscsp.ca/ » comiteparentscsp.ca