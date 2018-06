Invitation à la population de Contrecoeur pour la consultation sur le plan d’action en développement durable

Crédit photo : Rues principales Contrecoeur

En 2018, la Ville de Contrecœur se dote d’un plan d’action en développement durable (PADD) avec majeure en environnement et elle veut le construire avec vous! L’organisme Nature-Action Québec est mandaté par la Ville afin de vous recevoir et de présenter cette consultation publique, le mercredi 20 juin prochain, au Centre multifonctionnel (4865, rue Legendre), de 18 h à 21 h. Venez partager votre opinion et vos idées avec le comité de développement durable. Venez en famille; un service de garde est prévu sur place!

« Nous voulons que plusieurs citoyens s’expriment avant que la version du PADD soit finale et adoptée par le conseil municipal à l’automne. Je souhaite que vous soyez nombreux le 20 juin à participer à cette consultation animée par Nature-Action Québec », mentionne la mairesse Maud Allaire.

L’implication citoyenne est essentielle dans l’élaboration du PADD

Lors de cette consultation publique, vous serez amené à partager votre perception de Contrecœur au point de vue environnemental, économique et social, afin de bâtir une vision commune. La rencontre se déroulera en trois étapes. D’abord, une présentation de la démarche de développement durable à Contrecœur, ensuite, une série de trois ateliers, et finalement, un retour sur ceux-ci.

Vision 25 ans

En 2053, Contrecœur sera un milieu inclusif et intergénérationnel, où une gouvernance de proximité et l’implication citoyenne permettront l’amélioration de la qualité de vie et l’accès à des services variés. Le fleuve, attrait touristique au cœur de l’essor local, sera moteur d’une économie dynamique misant sur des industries et une agriculture innovante qui adhéreront à des pratiques respectueuses de l’environnement. Contrecœur sera un milieu de vie sain, prônant le transport actif et les activités de plein air. Elle mettra également son patrimoine en valeur et offrira un environnement sécuritaire où l’aménagement urbain saura intégrer et préserver les milieux naturels.

Orientation environnementale 1 | Un milieu de vie sain, où la communauté limite son empreinte environnementale, contribue à embellir son territoire et à présenter sa richesse patrimoniale.

Orientation environnementale 2 | Des milieux naturels préservés, bonifiés, diversifiés et accessibles, au cœur de la vie communautaire.

Orientation économique | Une ville maritime rayonnante où l’économie mise à la fois sur un développement industriel vert aux technologies innovantes, en plus d’une offre commerciale locale portée par une activité touristique variée.

Orientation sociale | Une communauté inclusive, unie et mobilisée, où la communication est garante d’implication citoyenne dans la vie municipale et où les besoins collectifs sont pris en considération.

Vous souhaitez participer? Inscrivez-vous avant le 19 juin, par téléphone au 450 587-5901, poste 237 ou par courriel à l’adresse communications@ville.contrecoeur.qc.ca.

Lors de votre inscription, vous devrez préciser votre nom, numéro de téléphone et adresse courriel. Pour le service de garde sur place, SVP précisez le nombre d’enfants lors de l’inscription.