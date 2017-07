Une invitation à parrainer l’excellence sportive en Montérégie

Crédit photo : Courtoisie

Excellence Chez Nous invite la population ainsi que les citoyens corporatifs de la Montérégie à se joindre à la communauté de soutien auprès des athlètes de haut niveau de la région. Cette campagne de financement vise à amasser les fonds qui permettront à l’organisme d’offrir à ces athlètes des services périphériques ou de première ligne tels que des services médico-sportifs , des services de la science du sport , de la nutrition ou de la psychologie sportive . Ces services contribuent à l’amélioration de leurs performances sportives. Les athlète s de haut niveau sont des élément s positif s de notre collectivité et la Montérégie peut se targuer d’en compter un nombre important sur son territoire . En parrainant un athlète grâce à votre don, vous permettrez aux athlètes montérégiens de mieux performer , de s’entraîner dans leur région et de constater combien les citoyens et dirigeants peuvent faire les choses en grand! COMMENT SOUTENIR UN ATHLÈTE ?

COMPLÉTER le formulaire de don en ligne sur le site excellencecheznous.cegepmontpetit.ca ou contacter madame Denise Marion au (450) 679 – 2631 poste 2717

EN ÉCHANGE DE VOTRE CONTRIBUTION VOUS :

 RENCONTREZ l’athlète que vous parrainez ;

 SUIVEZ son cheminement et ses accomplissements durant l’année de votre maillage ;

 RECEVEZ un reçu d’impôt! QUI SONT LES ATHLÈTES ?

 Plus de 431 athlètes de haut niveau sont reconnus en Montérégie, s’ajoutent à ce nombre plus de 3000 athlètes espoirs.

 Pour avoir accès au service d’ Excellence Chez Nous , les athlètes doivent répondre aux critères d’admissibilité suivants :

o Pratiquer un sport reconnu par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES)

o Résider ou s’entraîner régulièrement sur le territoire de la Montérégie ou en être résidant, qui s’entraîne pour continuer son développement

o Être identifié par sa fédération et le MÉES comme étant «Excellence», «Élite», «Relève», «Espoir»

« Excellence Chez Nous a pour but de favoriser l’atteinte de performances optimales sur la scène provinciale et nationale dans un cheminement vers la scène internationale, et ce , tout en prônant le développement global et l’épanouissement à long terme de la personne. Notre intervention se fait non seulement dans la préparation des athlètes, mais aussi auprès des entraîneurs et des acteurs sportifs de la Montérégie. Selon le modèle d’intervention en sport de haut niveau de l’I nstitut national du sport (INS ) du Québec, les centres régionaux d’entrainement multisports (CREM) appuient et encadrent les athlètes identifiés de niveau Élite et Relève ainsi que leurs entraîneurs par la fourniture de services » a déclaré Denise Marion , Directrice générale d’Excellence Chez Nous .