Investiture de Stéphane Bergeron pour le Parti Québécois de Verchères

C’est le 29 août dernier qu’avait lieu, l’assemblée d’investiture du Parti Québécois de Verchères au cours de laquelle la candidature du député sortant, M. Stéphane Bergeron, a été officialisée en prévision de l’élection du 1er octobre prochain. Outre son collègue de Jonquière et whip en chef de l’opposition officielle, M. Sylvain Gaudreault, qui présidait l’événement, et le député bloquiste de la circonscription, M. Xavier Barsalou Duval, près de 200 personnes enthousiastes, au nombre desquelles on retrouvait plusieurs candidates et candidats de la région, dont le député de Saint-Jean, M. Dave Turcotte, s’étaient déplacées pour appuyer M. Bergeron.

Pour sa part, le chef du Parti Québécois, M. Jean-François Lisée, qui se trouvait en tournée en Estrie, a néanmoins tenu à adresser un message à son candidat et aux militants de Verchères, qui a été projeté sur écran pendant l’événement. Quant à eux, l’ex-député de Verchères et Premier ministre Bernard Landry, ainsi que la Première ministre Pauline Marois, ont transmis des messages de félicitations bien sentis qui ont touché Stéphane Bergeron.

« Je suis reconnaissant de la confiance qu’on me témoigne »

Bien qu’il ne s’agissait que d’une formalité, puisque M. Bergeron était le seul à avoir présenté un bulletin de candidature dans les délais prescrits, cette assemblée revêtait une grande importance à ses yeux. « C’est un peu comme pour une union; ce n’est pas la cérémonie elle-même qui permet à l’amour de s’épanouir, mais celle-ci a néanmoins pour effet de formaliser la situation et de l’afficher au vu et au su de tous. Il en va de même pour l’assemblée d’investiture, même lorsque non contestée, elle permet de formaliser la chose en présence d’un grand nombre des membres à qui on doit le privilège de porter les couleurs de notre formation politique. Je leur suis profondément reconnaissant de la confiance qu’ils me témoignent, élection après élection », de déclarer monsieur Bergeron.

Des engagements sérieux et réalistes

Réitérant son engagement indéfectible envers les citoyennes et citoyens de la circonscription de Verchères, ainsi que sa fierté de représenter à nouveau le Parti Québécois, Stéphane Bergeron a ajouté: « Les électeurs de notre territoire comprennent depuis toujours que notre parti propose, encore une fois, un programme crédible, cohérent, pertinent et réaliste qui correspond parfaitement aux besoins des Québécoises et des Québécois. Comme nous l’avons toujours fait, nous jouons franc-jeu avec la population de sorte que tous nos engagements sont sérieux et réalisables; nous laissons aux autres partis le rôle de jouer aux marchands d’illusions. J’ai d’ailleurs entièrement confiance en l’intelligence des électeurs de la circonscription de Verchères pour qu’ils continuent de faire la part des choses, entre l’authenticité du PQ et les mirages que font miroiter les autres partis. C’est toujours aussi sérieusement que je compte représenter la population de tout le territoire à l’Assemblée nationale ».

« Le changement serait apparemment très tendance, par les temps qui courent… Encore faut-il savoir de quel changement on parle. Les libéraux et leurs clones caquistes ne peuvent que nous ramener sur le chemin de l’austérité et de la réduction des services publics, comme en témoigne l’engagement de François Legault à l’effet de couper 5000 postes dans la Fonction publique québécoise. Est-ce le changement attendu? Le vrai changement, c’est d’avoir un État fort et efficace au service des gens, un État dans lequel la population pourrait de nouveau avoir confiance, un État dont elle serait fière au point de l’imaginer apporter sa contribution originale au concert des nations. Il est à nouveau temps de voir grand pour notre peuple et cela passe par l’élection du Parti Québécois! », de conclure Stéphane Bergeron.

Député bloquiste de Verchères, puis de Verchères-Les Patriotes, de 1993 à 2005, avant d’être élu à l’Assemblée nationale en 2005, puis réélu en 2007, en 2008, 2012 et 2014, Stéphane Bergeron est un homme politique connu pour ses talents d’orateur, ses convictions souverainistes et sa détermination à défendre tant la population qu’il représente que les dossiers qui lui sont confiés.